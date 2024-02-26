Модернизировать науку

Сегодня созданы все условия для раскрытия потенциала молодых ученых, предлагается большой выбор зарубежных стажировок в ведущих научных центрах мира, проходят международные конференции.

Одной из общих проблем для всех НИИ и вузов является устаревшее оборудование. Мы часто слышим рекомендации от рейтинговых международных журналов о необходимости провести исследование на более современном оборудовании. Нужно также повышать уровень наших казахстанских научных журналов, так как, в первую очередь публикуясь в международных журналах, мы отдаем наши знания за рубеж.