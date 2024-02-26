Модернизировать науку

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Дарья Пузикова, председатель Совета молодых ученых Института топлива, катализа и электрохимии, PhD

В науке я около 12 лет. Считаю, что нынешнее поколение молодых ученых искренне болеет за свое дело и старается идти в ногу со временем. Помимо основных встреч, которые для нас организуют Министерство науки и высшего образования, Академия наук, мы периодически встречаемся со своими коллегами и обсуждаем проблемы, направляем предложения по совершенствованию различных процессов в научной среде. Надо отдать должное этим структурам, которые принимают конкретные меры по повышению статуса ученого в обществе.

коллаж из архива «КП»

Сегодня созданы все условия для раскрытия потенциала молодых ученых, предлагается большой выбор зарубежных стажировок в ведущих научных центрах мира, проходят международные конференции.

Одной из общих проблем для всех НИИ и вузов является устаревшее оборудование. Мы часто слышим рекомендации от рейтинговых международных журналов о необходимости провести исследование на более современном оборудовании. Нужно также повышать уровень наших казахстанских научных журналов, так как, в первую очередь публикуясь в международных журналах, мы отдаем наши знания за рубеж.

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