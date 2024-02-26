Модернизировать науку
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Дарья Пузикова, председатель Совета молодых ученых Института топлива, катализа и электрохимии, PhD
В науке я около 12 лет. Считаю, что нынешнее поколение молодых ученых искренне болеет за свое дело и старается идти в ногу со временем. Помимо основных встреч, которые для нас организуют Министерство науки и высшего образования, Академия наук, мы периодически встречаемся со своими коллегами и обсуждаем проблемы, направляем предложения по совершенствованию различных процессов в научной среде. Надо отдать должное этим структурам, которые принимают конкретные меры по повышению статуса ученого в обществе.