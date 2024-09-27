Модный приговор можно обжаловать

Колонка обозревателей
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Елена Левкович

Прикупила я себе на днях пиджак, красивый такой, в не выходящую из моды клетку «куриная лапка».

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Всем был хорош пиджак: и крой, и расцветка, и длина, и посадка, и, что более всего радовало, цена – ухватила на знатной скидке. Дома покрутилась перед зеркалом: ну да, хорошо вроде сидит. Но сам пиджак – это ведь полдела. Теперь надо покумекать, с чем эту красотищу носить.

Примерила и с джинсами, и с классическими брюками, и с платьем… И вот что-то не то. То ли лекало не мое – плечами стала, как Чапай в бурке; то ли таки цветовая гамма не к лицу.

В итоге пришла к выводу, что и с цветом, и с лицом все нормально, просто сам пиджак не вписывается по стилю в мой гардероб. А доводить образы с ним до ума, докупая новых обитателей платяного шкафа, в мои планы не входило. Бросив попытки «натянуть сову на глобус» имеющейся одеждой, я сдала пиджак обратно.

И так ведь не в первый раз! В магазине или на картинке маркетплейса вещь ну очень нравится, и сразу появляется уверенность, что она тебе точно нужна. Первая примерка – да, все замечательно. А потом начинаются неприятные чудеса…

А хочется быть стильной! Именно стильной, а не модной. Мода ведь понятие кратковременное. Сегодня все в восторге от красных сапог на тракторной подошве, а на следующий сезон слышишь про них же «снимите это немедленно, что за дурновкусие».

Я, признаться, никогда за модой не гналась, предпочитая покупать базовые вещи вдолгую. Конечно, давала и до сих пор даю слабину в магазинах, выбирая одежду, про которую потом хочется воскликнуть голосом Ивана Грозного из советской комедии: «Ой, бесовская одежа!», потому что и правда, как будто бес попутал, когда я ее покупала.

Но ведь и база может быть интересной, главное, правильно сочетать. Научиться этому сейчас можно у огромного количества стилистов. Я подписалась на всех более-менее активных и известных людей от моды в соцсетях. Тогда-то и поняла, что стиль и мода – две большие разницы. А еще поняла, что называть себя стилистом должен далеко не каждый.

Вот заходишь ты в профиль к условной «модный_единорог», а у нее свежий совет: никогда не сочетайте джинсы-дудочки с обувью на тонкой подошве. Ага, запишем. А у ее товарки, условной «стильный_обморок», в противовес: плоская подошва хороша именно с укороченными узкими джинсами! И я уже молчу про рекомендации пересчитать на ботинках количество отверстий под шнурки и ни в коем случае не покупать ничего из одежды синего цвета!

«Пуховики зло, шапку не носим, юбку ровно по колено выбросить, широкие джинсы сжечь, колготки телесного оттенка из гардероба упразднить» – есть и такие бесценные советы на просторах Интернета. Причем, и это очень важно, подчеркивает стилист, все ваши попытки быть стильной накроются медным тазом, если волосы у вас подстрижены «ступеньками», а не обычным ровным срезом.

Вот так начитаешься, начнешь к себе приглядываться и понимаешь: действительно, не быть тебе стильной – форма ногтей не по заветам гуру стиля. А я тут на целый пиджак замахнулась, захотела стилизовать!

А с другой стороны: не буду я стильной, и что со мной случится? Инфаркт левой пятки и нежелание показываться на людях? Вот вы многих знаете, кто несчастлив от того, что он не модный? А стиль так и вообще штука индивидуальная! Так и чего пытаться под­строиться под чужие команды и обижаться на чужие «модные приговоры»?

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#мода #гардероб #модный приговор #стиль #стилисты

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