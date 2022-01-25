Могут ли казахстанцы ревакцинироваться за рубежом, ответили в Минздраве

Казахстанцы могут ревакцинироваться за рубежом. Об этом сообщила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"С самых первых дней, когда была введена в целом ревакцинация в Казахстане, мы говорим, что есть такое право у всех граждан. Если они вакцинировались за рубежом, они могут приехать в Казахстан, показать свой паспорт вакцинации, и он будет отражен в наших информационных системах", – рассказала Есмагамбетова.