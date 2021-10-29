Молитва длиною в жизнь

Когда рождается ребенок, казахи, как, впрочем, и другие мусульмане, проводят обряд наречения. То есть читается азан, а потом в ухо младенца произносят его имя.«Сенің атың – Айша», например.Это называется: «азан шақы­рып ат қояды». Есть и устойчивое словосочетание «азан шақырып қойылған аты» – имя, данное при рождении.Так вот, азан звучит, а это призыв на намаз. А сама молитва не совершается моментально. Намаз этого азана читается, когда человек покидает этот мир. И это жаназа намазы. То есть при рождении звучит призыв на молитву, а сама молитва читается, когда уже путь земной завершен. Вообще, между азаном и собственно молитвой проходит пара минут – қас қағым сәт – мгновение, равное взмаху ресниц.И в этой простейшей, казалось, вещи я вижу большую мудрость.Жизнь, на самом деле, – это мгновение, равное взмаху рес­ниц. На весах человечества. И за этот миг мы успеваем так много!Любим, ненавидим, меняем профессии и места жительства, растим детей, ждем внуков, едем к новым горизонтам, верим, надеемся, грустим и радуемся. Порой одновременно.Так стремимся жить, несемся на такой скорости, силясь обог­нать и перегнать, что теряем главный навык – быть человеком. Человеком, который не причинит зла никому. Что главное, а что второстепенное в этом процессе?Помнить, что каждое деяние отзывается обязательно. Наполнять душу добром. Стараться взрастить сытое сознание, избежать ментального голода, чтобы алчность не затмила ра­зум и не исказила реальность.Само понятие «сытое сознание» уходит корнями далеко в глубь веков. У казахов есть такое понятие, как «текті», что означает «из благородного, достойного рода». И по поведению, поступкам человека старейшины запросто определяли, каким был род человека, какой геном присутствует в его шежіре.И в любые дни, даже самые тяжелые и смутные, казахи старались научить детей сохранять душу, помнить, что совесть и честь превыше всего. «Малым жанымның садақасы, жаным арымның садақасы» – эта пословица как нельзя лучше отражает философию человека Великой степи. «Имуществом пожертвую ради жизни, а жизнью – ради чести». Улавливаете суть? Честь дороже жизни. Честное имя дороже всего. Репутация – главный капитал, и забота о том, чтобы сальдо репутации всегда было положительным – главная задача и мерило всех поступков.Успеть до начала молитвы совершить больше хорошего. Потому что азан уже прозвучал, а значит, будет и намаз. Обязательно будет.Между азаном, прозвучавшим в первые дни рождения, и молитвой, которую читают, когда земной путь завершается, проходит вся жизнь, а в глобальном масштабе – всего лишь миг.А каким будет узор на одеяле твоей жизни, зависит только от тебя. Судьба человека, как лоскутное корпеше, сшитое из ярких моментов радости, тусклых дней горести, нежных нитей веры и надежды, обрамленное бахромой мечтаний и желаний.Пришивая каждый кусок к предыдущему, мы вершим свой путь, пытаемся смастерить единое панно, картину, на которой будет красивый рисунок. Цельной композиции сразу иногда не получается, бывает, выходит целый триптих, но всегда нарисованный соло, то есть именно тобой. А не это ли ответственность за свою жизнь?