Молитва длиною в жизнь

Колонка обозревателей
Москау Зарина
Когда рождается ребенок, казахи, как, впрочем, и другие мусульмане, проводят обряд наречения. То есть читается азан, а потом в ухо младенца произносят его имя.

«Сенің атың – Айша», например.

Это называется: «азан шақы­рып ат қояды». Есть и устойчивое словосочетание «азан шақырып қойылған аты» – имя, данное при рождении.

Так вот, азан звучит, а это призыв на намаз. А сама молитва не совершается моментально. Намаз этого азана читается, когда человек покидает этот мир. И это жаназа намазы. То есть при рождении звучит призыв на молитву, а сама молитва читается, когда уже путь земной завершен. Вообще, между азаном и собственно молитвой проходит пара минут – қас қағым сәт – мгновение, равное взмаху ресниц.

И в этой простейшей, казалось, вещи я вижу большую мудрость.

Жизнь, на самом деле, – это мгновение, равное взмаху рес­ниц. На весах человечества. И за этот миг мы успеваем так много!
Любим, ненавидим, меняем профессии и места жительства, растим детей, ждем внуков, едем к новым горизонтам, верим, надеемся, грустим и радуемся. Порой одновременно.

Так стремимся жить, несемся на такой скорости, силясь обог­нать и перегнать, что теряем главный навык – быть человеком. Человеком, который не причинит зла никому. Что главное, а что второстепенное в этом процессе?

Помнить, что каждое деяние отзывается обязательно. Наполнять душу добром. Стараться взрастить сытое сознание, избежать ментального голода, чтобы алчность не затмила ра­зум и не исказила реальность.

Само понятие «сытое сознание» уходит корнями далеко в глубь веков. У казахов есть такое понятие, как «текті», что означает «из благородного, достойного рода». И по поведению, поступкам человека старейшины запросто определяли, каким был род человека, какой геном присутствует в его шежіре.

И в любые дни, даже самые тяжелые и смутные, казахи старались научить детей сохранять душу, помнить, что совесть и честь превыше всего. «Малым жанымның садақасы, жаным арымның садақасы» – эта пословица как нельзя лучше отражает философию человека Великой степи. «Имуществом пожертвую ради жизни, а жизнью – ради чести». Улавливаете суть? Честь дороже жизни. Честное имя дороже всего. Репутация – главный капитал, и забота о том, чтобы сальдо репутации всегда было положительным – главная задача и мерило всех поступков.

Успеть до начала молитвы совершить больше хорошего. Потому что азан уже прозвучал, а значит, будет и намаз. Обязательно будет.

Между азаном, прозвучавшим в первые дни рождения, и молитвой, которую читают, когда земной путь завершается, проходит вся жизнь, а в глобальном масштабе – всего лишь миг.

А каким будет узор на одеяле твоей жизни, зависит только от тебя. Судьба человека, как лоскутное корпеше, сшитое из ярких моментов радости, тусклых дней горести, нежных нитей веры и надежды, обрамленное бахромой мечтаний и желаний.

Пришивая каждый кусок к предыдущему, мы вершим свой путь, пытаемся смастерить единое панно, картину, на которой будет красивый рисунок. Цельной композиции сразу иногда не получается, бывает, выходит целый триптих, но всегда нарисованный соло, то есть именно тобой. А не это ли ответственность за свою жизнь?
Все колонки автора

Популярное

Все
Живет в столичном жилом массиве Уркер Алла Кужатаева. И захотела она, чтобы в молодом районе столицы Казахстана жилось хорошо
Любой здравомыс­лящий доктор всегда против «растворимых» супов и любых концентратов
Комиссионка: игра по своим правилам?
Говорим – археология, подразумеваем – Самашев
Рубим сук, на котором сидим
Чтоб быть богатыми завтра…
Заслуженные мастера танца
В канал для сточных вод превратило одно из предприятий по производству напитков поливной бетонный лоток, пустив по его руслу вонючую жижу
Нацбанк повышает ставки
Листая страницы церковной книги
Дай воды нам, «Рубикон»!
«Медеу» собирает звезд
Стихия как вызов профессионализму
Игра, пришедшая из древности
Детсад в… гараже
Параметры: социальные = человеческие
Это будет супердерби
Тепло ли тебе, город?
«Барсы» показали зубы
Виновато дерево
Закон Республики Казахстан
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Второй котёл вышел из строя на ТЭЦ Жезказгана
Проект по разведению сайгаков в полувольных условиях инициирован на равнине Бетпақ Дала
Трагедия января – это результат четко спланированной кампании. Солидарность с этим мнением проявляет и политолог – директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев, согласившийся побеседовать с нами о печально известных событиях начала этого года
Два автомобиля провалились под лед близ Караганды
Пожилые супруги и 3-летний внук замерзли насмерть в области Абай
Человек погиб в сорвавшемся лифте в Алматы
В рамках программы «Архив-2025» группа ученых Центра рукописей и редких книг посетила библиотеку Устан Кудс Разави в иранском городе Мешхеде
"Одни дома": двое детей сгорели в запертом доме в Шу
​​​​​​​Как научиться писать книги?
Визит Касым-Жомарта Токаева в Москву завершился
Склад сайгачих рогов и уникальные самоцветы нашли полицейские в частном доме в Алматы (Видео)
За салют с крыши поста полиции житель Алматы поплатился свободой (Видео)
Ерболат Досаев переназначен акимом Алматы
Серийного вора аккумуляторов задержали в Алматы
"Озеро" с запахом химикатов появилось вблизи Атырау
Масштабную проверку в госорганах проведут по поручению Токаева
Как пиявки высосали, а теперь хотят перекинуть проблему на государство - депутат о владельцах ТЭЦ
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Закон Республики Казахстан
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
В Правительстве обсудили ход исполнения Программы повышения доходов населения
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
Трехмесячная девочка скончалась во время забора крови в поликлинике Жамбылской области
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО

Читайте также

Колонка обозревателей
В ожидании «бесплатной» помощи
Колонка обозревателей
Меняйтесь!
Колонка обозревателей
Бить нельзя воспитывать
Колонка обозревателей
Устами эксперта глаголет глупость

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]