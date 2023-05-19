Молодежь, коммуникации и оздоровление работников: основные приоритеты Совета профсоюзов стран ЦА обсуждены в Астане

Сегодня, 19 мая, в Астане под руководством Генерального секретаря СПСЦА – председателя Федерации профсоюзов Республики Казахстан состоялось III заседание Совета профсоюзов стран Центральной Азии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу медиацентра Федерации профсоюзов РК.

Фото: медиацентр Федерации профсоюзов РК

В работе субрегионального форума приняли участие профлидеры национальных профцентров государств – членов СПСЦА – Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана и Узбекистана, а также делегации профсоюзов Азербайджана и Турции.

Открывая третье заседание, Сатыбалды Даулеталин отметил роль Совета в укреплении регионального сотрудничества по ключевым направлениям деятельности профсоюзов региона.

«За период, прошедший с момента создания Совета, его участники провели ряд совместных мероприятий, направленных на дальнейшую интеграцию нацпрофцентров. 6 октября 2022 года была подписана Алматинская декларация между членами СПСЦА и Международной организацией труда по продвижению пути к социальной справедливости в странах Центральной Азии. СПСЦА получает всяческую поддержку от наших партнеров из МОТ. Наша общая задача – укрепление роли Совета и расширение наших общих возможностей в целях обеспечения достойного труда и социальной справедливости для 15 млн трудящихся нашего региона», – подчеркнул Даулеталин.

Первой темой обсуждения стала молодежная политика профсоюзов Центральной Азии.

Председатель Молодежного совета ФПРК «Келешек» Аян Салимгереев перечислил основные тренды профсоюзной молодежной политики Федерации профсоюзов РК: концентрация на социальных и экономических проблемах молодежи; привлечение в профсоюзные ряды молодежи; волонтерство; работа с неформальным сектором; повышение вовлеченности в общественно-политические процессы и в вопросы изменения климата и справедливого энергетического перехода.

«На данный момент численность профсоюзной молодежи до 35 лет – 401 729 человек, что составляет 25,1% от общего числа членства ФПРК. Существуют ряд программ, предложенных ФПРК, направленных на поддержку молодежи, такие как «Арендное жилье для работающей молодежи», «Молодежная практика», проект «С дипломом – в село!», – сообщил председатель молодежного звена.

Для активизации взаимодействия молодых членов профсоюзов стран-участниц СПСЦА Салимгереев предложил создать в рамках Совета молодежную структуру – Совет молодежи СПСЦА.

О молодежной политике профцентра Узбекистана рассказал заведующий отделом по вопросам молодежи, советник председателя по вопросам молодежи Федерации профсоюзов Узбекистана Умид Закирлаев.

Инициативы Федерации независимых профсоюзов Таджикистана в области молодежной политики презентовал помощник председателя ФНПТ Кароматулло Давлатов.

Опыт профсоюзной поддержки молодежи в Кыргызстане представил председатель Молодежного совета Центрального Комитета горно-металлургического профсоюза КР Мухамет уулу Бекжан.

Позицию молодежного комитета Конфедерации профсоюзов Монголии представила заместитель директора центрального Дворца культуры при Конфедерации монгольских профсоюзов Даириисурен Бямбаа.

По итогам рассмотрения первого вопроса генсек СПСЦА Сатыбалды Даулеталин призвал коллег отходить от традиционных профсоюзных подходов в решении проблем молодежи.

«Сегодня профсоюзам наших стран важно определить основы современной молодежной политики и рекомендовать правительствам наших стран конкретные посылы: социальная поддержка молодежи, молодежная занятость, достойные условия труда и достойная заработная плата труда молодых работников. Эти вопросы мы намерены продвигать в рамках Молодежного совета СПСЦА», – резюмировал он.

Участники заседания единогласно поддержали казахстанскую инициативу о создании Молодежного совета СПСЦА.

Следующим пунктом заседания стало рассмотрение приоритетов единой коммуникационной стратегии Совета и запуск единой информационной платформы – сайта ctuca.org, которую презентовал заместитель председателя ФПРК Нурлан Утешев. Сайт разработан для обмена информацией, опытом и координации действий всех национальных профсоюзных центров стран Центральной Азии.

Члены Совета высказали поддержку инициативе и приняли решение разработать документ по формированию единой коммуникационной стратегии СПСЦА и плана по его реализации на долгосрочную перспективу и договорились совместно работать над контентом сайта ctuca.org.

Участники заседания также рассмотрели перспективы развития туризма на региональном уровне.

Развивать новые туристические концепты в формате международных конференций, совместных выставок членам СПСЦА предложил председатель правления АО «НК Kazakh Tourism Талгат Аманбаев.

«В Казахстане внедрена система eQonaq, которая позволяет иностранным туристам пройти регистрацию онлайн. Приглашаем членов Совета к сотрудничеству в развитии туристических корпоративных программ, предоставления льготных семейных турпакетов для работников различных отраслей», – обратился к участникам заседания Аманбаев.

Тему продолжил заместитель председателя ФПРК Кайрат Айбосынов. По его словам, все 8 профсоюзных здравниц пользуются большим спросом среди казахстанцев, поскольку акцент в их работе сделан на оздоровление.

«Создание Совета профсоюзов стран Центральной Азии открыло для нас всех еще большие возможности для развития именно лечебно-оздоровительного туризма. С этой целью, я считаю, мы должны начинать сотрудничать в организации совместных мероприятий по обмену опытом среди сотрудников здравниц, повышения квалификации кадров, разработать трансферные программы, то есть программы для обмена отдыхающими в наших здравницах», – считает замглавы ФПРК.

Он предложил создать международный консорциум с участием уполномоченных организаций Совета профсоюзов стран Центральной Азии.

Председатель Федерации независимых профсоюзов Таджикистана Маликшо Нематзода поддержал инициативы казахстанского коллеги по расширению географии туристических маршрутов и развитию медицинского туризма.

«У профсоюзов есть огромный потенциал по расширению возможностей для решения вопросов оздоровления работников региона. В соответствии с договоренностями между профсоюзами стран региона мы готовы оказывать содействие в обмене профсоюзными туристами для прохождения лечения и отдыха в лечебно-оздоровительных комплексах, санаториях и других оздоровительных объектах стран региона», – заверил он.

Председатель Федерации профсоюзов Кыргызстана Эмиль Кызаев в свою очередь отметил, что «профсоюзные здравницы с уникальными природными лечебными факторами готовы принимать коллег на санаторно-курортное лечение всех желающих».

«В свете развития туризма расширяется сеть санаториев Федерации профсоюзов Узбекистана – в 2017 году действовало 17 санаториев, на сегодняшний день – 31. В прошлом году оздоровление в профсоюзных здравницах прошли 168 068 человек, из них 4 949 – иностранцы, в том числе 2 667 казахстанцев», – сообщил директор ДП «Касаба-сайр» Федерации профсоюзов Узбекистана Тулкун Хидиров.

Все договоренности стороны скрепили Меморандумом о сотрудничестве в сфере туризма в рамках СПСЦА.

Согласно документу, будет разработана Концепция развития международного и внутреннего туризма в странах Центральной Азии. Планируется реализация совместных программ по развитию новых эффективных форм санаторно-курортного лечения и оздоровления, а также обеспечению доступа к этим услугам членов профсоюзов всех стран-участниц СПСЦА.

В завершение заседания участники СПСЦА поддержали инициативу о проведении смотра-конкурса «Лучший коллективный договор» среди профсоюзных организаций Совета профсоюзов стран Центральной Азии. Ожидается, что результаты конкурса подведут в сентябре этого года на IV заседании СПСЦА.