Более 150 молодых волонтеров приняли участие в экоакции и внесли свой вклад в защиту окружающей среды

Фото: акимат Астаны

В Молодежном парке прошла необычная акция, организованная по инициативе движения «Жасыл Ел». Мероприятие состоялось в рамках программы «Таза Қазақстан», передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города

В течение дня молодые люди очищали территорию парка, поливали более 200 деревьев и помогали озеленению окружающей среды. В ходе акции было собрано мусора и сорной травы общим весом свыше 150 килограммов — это 18 мешков отходов.

Экологическая акция на этом не завершилась. Особую поддержку получила инициатива «Книжный обмен» среди молодежи. Более 30 участников обменялись уже прочитанными книгами, тем самым проявив интерес к знаниям и стремление к духовному обогащению. Эта акция была высоко оценена как один из способов продвижения культуры чтения среди молодёжи.

Кроме того, более 20 участников принесли из дома пластиковые бутылки и посуду, передав их на переработку.