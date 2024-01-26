Молодежные группировки задержали в Шымкенте и Павлодаре

Правонарушителям грозит наказание за вымогательство, грабежи, мошенничество и незаконное лишение свободы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: пресс-служба МВД РК

Как сообщается, в орбите оперативной разработки управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Павлодарской области находилась группировка, состоявшая из пяти молодых жителей областного центра в возрасте от 18 до 23 лет.

– Подозреваемые под влиянием криминальной идеологии находили своих сверстников в учебных заведениях и общежитиях, а также в торгово-развлекательных центрах, где путем угроз и применения силы заставляли оформлять кредиты посредством онлайн-приложений, затем отбирали деньги и товары. Им вменяется совершение вымогательства, грабежей и мошенничества. Все участники преступной группы задержаны и водворены в ИВС, – рассказал начальник управления ДБОП МВД РК Куандык Алпыс.

Также правоохранители Шымкента пресекли преступную деятельность молодежной группировки, состоявшей из шести человек в возрасте до 24 лет.

– Представляясь сотрудниками полиции, они путем угроз, избиения и незаконного лишения свободы своих жертв вымогали крупные суммы денег. Все участники преступной группы задержаны и водворены в ИВС, – сообщил Куандык Алпыс.

В полиции добавили, что по указанным фактам проводится досудебное расследование следственными подразделениями департаментов полиции Шымкента и Павлодарской области. Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.