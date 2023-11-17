Моменты истины

Особенностью представленных зрителю работ можно назвать попытку мастера портретного жанра пролить свет на уклад патриархального общества, мес­та в нем женщины и людей, оказавшихся в сложных условиях, в их попытке адаптироваться к обстоятельствам не всегда благодарного мира вокруг.

Работы на выставке разбиты на серии. Каждая из них – попытка найти нечто общее в частном моменте, запечатленном на фото. Так, серия «Без дороги домой» повествует об иностранцах, волею судьбы оказавшихся на острове Чеджу. Со слов автора работ, на портретах в основном учителя английского языка, а также представители иных профессий, продолжительное время живущие на острове вдали от своей настоящей родины. Особенностью, объединяющей эти фотоработы, которая не сразу бросается в глаза, можно назвать то, что практически все лица на портретах европейские, однако при внимательном рассмот­рении в каждой из работ данной серии можно разглядеть что-то присущее только Корее. Это и элементы быта, которые видны в деталях интерьера, элемен­ты одежды, пейзаж за окном.

Вглядываясь в детали, фотохудожница показывает, как незаметно культура места, в котором живет человек, проникает сперва в его быт, а после и вовсе растворяется в нем, что со временем выражается не только в предметах и элементах окружения, но и проявляется в выражении лица, мимики, пластики, постепенно изменяя даже черты лица.

Другая серия работ – «Лодка Хамеля», наоборот, показывает больше сопротивление чужестранца идеям и проникновению в его жизнь другой, еще непонятной для его сути культуры.

– Хендрик Хамель был иностранцем, попавшим в Корею по случайности – из-за шторма во время морского путешествия в середине XVII века, – рассказывает Ок Сун Ким об идее соз­дания данной серии работ. – В 1653 году, во время плавания в Японию, Хамель и его команда потерпели кораблекрушение на острове Чеджудо Чосон, в то время государстве на Корейском полуострове. Из-за изоляционистской политики Чосона ему было отказано в разрешении покинуть страну. В итоге Хамель провел тринадцать лет в Чосоне, мечтая построить лодку и на ней покинуть пределы вынужденного многолетнего «гостеприимства».

В этой серии художница как бы показывает чувство недоумения и тоски по родине, испытываемое Хамелем в Корее, на контрасте с современными богемными образами иностранцев, живущих в конкретном местечке Чеджудо с его экзотическими качествами, занимающихся повседневной жизнью и заявляющих о своей самобытности.

Отдельно хочется упомянуть серию фотопортретов «Невесты, Сара», для которой фотохудожница пригласила женщин, переехавших в Корею после замужества. Их портреты были сняты в классической манере, а для наглядности локацией съемок была выбрана заброшенная фотостудия в старом промышленном районе Чхонгечхон в Сеуле. Драматический постановочный метод портретной фотографии, которая в прошлом обычно делалась по особым случаям, реалистично воссоздает ощущение странного напряжения между улыбками на лицах женщин в традиционных костюмах, раскрывающих происхождение каждой из них, и впечатлением усталости от опыта миграции или просто от жизни женщины в целом. Сара, вынесенная в наз­вание серии, – это имя первой «невесты по фотографии», приехавшей из Кореи, чтобы выйти замуж за корейского рабочего на Гавайях в начале XX века.

На выставке также представлены серии фотографий детей, родившихся в результате смешанных браков, – «Портреты в парке», или серия работ «Портреты Адачи», на которых отображены в основном корейско-японские женщины, проживающие в японском городке Адачи. Для корейцев термин «корейско-японский» несет в себе сложную историческую подоплеку и эмоциональный смысл, который сложно понять иностранцу, но использование сильного контрас­та и драматической атмосферы наглядно показывает, насколько важна эта тема как для самой Ок Сун Ким, так и для ее зрителя.

Выставка организована Корейским фондом международного культурного обмена и приурочена к году взаимного культурного обмена между Республикой Корея и Республикой Казахстан. По мнению организаторов, целью представленной экспозиции является попытка переосмыслить и заново представить историю культурных и социальных взаи­модействий между Кореей и Казахстаном с помощью фоторабот Ок Сун Ким, в которых раскрывается и фиксируется жизнь эмигрантов, а также лежащая в их основе похожая история, связывающая их воедино.