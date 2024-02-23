«Монополии не будет»: новую программу утилизации авто разработали в РК

Министерство экологии и природных ресурсов, совместно с АО «Жасыл даму», разработало новую программу утилизации транспортных средств, а также самоходной сельхозтехники (ВЭТС/ВЭССХТ), передает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство

Фото с сайта Минэкологии

Сообщается, что в программе смогут принять участие все субъекты предпринимательства, осуществляющие деятельность по переработке черного металла.

"Монополия одного предприятия исключается. Платой за переработку старого авто является право собственности на извлекаемое сырье. Владельцам старых авто будет предложен скидочный сертификат, номинал которого будет определен в установленном порядке", - говорится в сообщении.

На данный момент, проект правил разработан и находится в процессе утверждения.