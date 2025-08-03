Монумент капитану Кудабаеву открыли в Центре миротворческих операций

Армия
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В Центре миротворческих операций министерства обороны Республики Казахстан состоялась торжественная церемония открытия памятника капитану Кайрату Кудабаеву — офицеру, отдавшему жизнь во имя мира и безопасности, передает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

Монумент установлен на территории учебного центра «Бітімгер», расположенного в посёлке Нұрғиса Тілендиев Алматинской области. Капитан Кудабаев — единственный военнослужащий Казахстана, погибший при выполнении миротворческой миссии в Ираке.

9 января 2005 года во время операции по эвакуации боеприпасов в провинции Васит произошёл взрыв. Ценой собственной жизни он спас сослуживцев. За проявленное мужество и самоотверженность он был награждён орденом «Айбын» I степени (посмертно), а также удостоен ряда международных наград.

На церемонии присутствовали руководство центра миротворческих операций, представители союза ветеранов боевых действий Республики Казахстан, сослуживцы и родные капитана. Участники почтили память героя минутой молчания и возложили цветы к подножию памятника.

После торжественной части гости посетили музей миротворца, где капитану Кайрату Кудабаеву посвящён отдельный экспозиционный уголок. Здесь собраны его личные вещи, фотографии, награды и архивные материалы, рассказывающие о службе и подвиге офицера.

"Сегодня исполняется ровно 20 лет с того дня, как Кайрата не стало рядом с нами. Мы помним его улыбку, доброту и ту теплоту, что он дарил окружающим. Его уход стал тяжёлым испытанием для всей нашей семьи, особенно для мамы. От всей души благодарим союз ветеранов боевых действий и руководство центра за поддержку и уважение к его подвигу", — сказал Бауыржан Кудабаев, старший брат героя.

Церемония завершилась вручением памятных медалей военнослужащим центра от союза ветеранов за активное участие в установке памятника. Имя капитана Кайрата Кудабаева навсегда вписано в историю казахстанского миротворчества как символ мужества, чести и верности присяге. Его подвиг продолжает вдохновлять нынешнее поколение казахстанских военнослужащих.

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