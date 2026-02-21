Moody’s отметило сильные финансовые показатели Kaspi, включая высокую эффективность, достаточный запас капитала и ликвидность, а также лидирую­щие позиции на рынке и устойчивость к экономическим циклам.

Долгосрочные рейтинги АО «Kaspi.kz» в иностранной и национальной валюте и рейтинг необеспеченных облигаций в иностранной валюте подтверждены на уровне Baa3. Долгосрочный рейтинг эмитента по национальной шкале – на уровне A2.kz.

Долгосрочные рейтинги депозитов и рейтинги риска контрагента АО «Kaspi Bank» также подтверж­дены на уровне Baa3. Краткосрочные рейтинги депозитов и рейтинги риска контрагента – на уровне Prime-3.