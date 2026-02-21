Moody’s подтвердило инвестиционный рейтинг Kaspi.kz и Kaspi Bank со стабильным прогнозом Статьи,Финансовый рынок 21 февраля 2026 г. 5:30 4 Юрий Иртышов Международное рейтинговое агентство Moody’s подтвердило инвестиционные рейтинги Kaspi.kz и Kaspi Bank. Прогноз – стабильный. Moody’s отметило сильные финансовые показатели Kaspi, включая высокую эффективность, достаточный запас капитала и ликвидность, а также лидирующие позиции на рынке и устойчивость к экономическим циклам. Долгосрочные рейтинги АО «Kaspi.kz» в иностранной и национальной валюте и рейтинг необеспеченных облигаций в иностранной валюте подтверждены на уровне Baa3. Долгосрочный рейтинг эмитента по национальной шкале – на уровне A2.kz. Долгосрочные рейтинги депозитов и рейтинги риска контрагента АО «Kaspi Bank» также подтверждены на уровне Baa3. Краткосрочные рейтинги депозитов и рейтинги риска контрагента – на уровне Prime-3. #рейтинг #Kaspi Bank #Moody’s #Kaspi.kz