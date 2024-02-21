Морозная погода сохранится в Казахстане

РГП "Казгидромет" предоставило прогноз погоды на 22-24 февраля, передает Kazpravda.kz

– Обширный антициклон, подпитываемый холодными северными потоками, по-прежнему сохранит морозную, безветренную погоду на большей части Казахстана. И только на южные, центральные и восточные регионы будет оказывать влияние Южный циклон, принося с собой осадки в виде дождя и снега, усиление ветра и метели. Однако, хоть циклон и Южный, но существенного тепла на нашу территорию он не принесет, – рассказали метеорологи.