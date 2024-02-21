Морозная погода сохранится в Казахстане

Общество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Несмотря на то, что на календаре конец февраля – морозы никак не покинут территорию Казахстана, отмечают синоптики

Фото: Kazpravda.kz

РГП "Казгидромет" предоставило прогноз погоды на 22-24 февраля, передает Kazpravda.kz

–  Обширный антициклон, подпитываемый холодными северными потоками, по-прежнему сохранит морозную, безветренную погоду на большей части Казахстана. И только на южные, центральные и восточные регионы будет оказывать влияние Южный циклон, принося с собой осадки в виде дождя и снега, усиление ветра и метели. Однако, хоть циклон и Южный, но существенного тепла на нашу территорию он не принесет, –  рассказали метеорологи. 

 

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