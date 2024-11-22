Морозную погоду ожидают в Казахстане на выходные

Погоду на большей части Казахстана будет формировать обширный Сибирский антициклон, потому погода ожидается без осадков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «Казгидромет»

Лишь на юго-западе, в горных районах юга и юго-востока страны, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, прогнозируются осадки (дождь, снег), усиление ветра, в горных районах гололед. По республике в ночные и утренние часы - туманы.

В северных, центральных и восточных областях Казахстана ожидается понижение температуры воздуха ночью до 10-18 мороза, на крайнем востоке страны до 23 мороза.