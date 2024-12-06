Морозы до -25 ожидаются на выходных в Казахстане

Прогноз погоды по республике на 7-9 декабря предоставили в РГП «Казгидромет», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным синоптиков, в ближайшие трое суток погоду большей части РК будет определять глубокая ложбина северного циклона, что обусловит неустойчивый характер погоды, ожидается снег, на востоке страны сильный снег, метель, в южных регионах дождь с переходом в снег, в горных районах пройдут сильные осадки.

В восточных, южных и центральных регионах прогнозируется гололед. На западе и северо-западе страны, с вторжением обширного Скандинавского антициклона, осадки прекратятся.

Прогнозируется постепенное понижение температуры воздуха: ночью на западе страны до 5-13 мороза, на северо-западе до 13-25 мороза, на севере страны до 20-25 мороза, в центре Казахстана до 15-28 мороза, на востоке республики до 18-26 мороза, в южных и юго-восточных областях до 8-21 мороза.