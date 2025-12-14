Морские биологи впервые зафиксировали совместную охоту косаток и дельфинов

У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-science.ru

Фото: © University of British Columbia (A.Trites), Dalhousie University (S. Fortune), Hakai Institute (K. Holmes), Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research (X. Cheng)

Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.

В холодных водах у берегов Британской Колумбии обитают «резидентные» косатки (Orcinus orca ater, в российской терминологии — косатки R-типа). Это особый подвид косаток (Orcinus orca), который почти полностью питается чавычей (Oncorhynchus tshawytscha) — самым крупным видом тихоокеанского лосося.

В том же районе рядом с Orcinus orca ater плавают белобокие дельфины (Lagenorhynchus obliquidens). Они гораздо социальнее и общительнее, чем косатки, при этом предпочитают более разнообразную пищу: сельдь и мелкую рыбу.

Продолжительные наблюдения с лодок за Lagenorhynchus obliquidens показали, что дельфины плавают в считаных метрах от косаток и не боятся находиться рядом. Открытие удивило ученых, потому что обычно разные виды морских млекопитающих либо конкурируют друг с другом, либо ведут себя агрессивно.

Например, косатки другого подвида — Бигга — Orcinus orca rectipinnus (в российской терминологии — косатки T-типа), которые тоже живут в этих водах, охотятся на дельфинов и тюленей.

Почему же Orcinus orca ater и Lagenorhynchus obliquidens так спокойно плавают вместе? Ученые выдвинули две гипотезы. Согласно первой, дельфины могут использовать «резидентных» косаток как «живой щит» для защиты от более опасных хищников — косаток Бигга. Это не сотрудничество, а односторонняя тактика выживания дельфинов.

Вторая гипотеза гласит, что дельфины, вероятно, просто воруют пищу у косаток. Такое поведение, где один вид получает выгоду за счет труда другого, не принося тому пользы, в случае с косатками и дельфинами — присвоение чужой пищи, в биологии называют клептопаразитизмом.

Правда, обе гипотезы имели существенный изъян: не могли убедительно объяснить, почему территориальные и ревностные охотники — косатки — терпели присутствие дельфинов, не проявляя к ним ни малейшей агрессии. Более того, окончательно разобраться в причинах этого мирного сосуществования мешала сама среда: наблюдения с поверхности или лодок не давали полной картины. Мутная вода и большая глубина, на которой разворачивалось действие, скрывали ключевые детали подводных взаимодействий. Разгадать эту тайну помогли только технологии, позволившие, наконец, заглянуть в глубину.

