Мощное землетрясение произошло в Японии

Происшествия
Землетрясение магнитудой 8,5 произошло в Японии в районе Бонинских островов (профектура Токио). Подземные толчки ощущались, в частности, в столице и портовом городе Иокогама, где здания качались в течение минуты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.
Как пишет издание Japan Today со ссылкой на Японское метеорологическое агентство, угрозы цунами нет. О жертвах и разрушениях не сообщалось.
Очаг залегал на глубине 580 км вблизи Бонинских островов. На поверхности архипелага была зафиксирована магнитуда 5. В Токио, а также префектурах Ибараки, Сайтама, Точиги, Гумма, Тиба и Канагама – магнитуда 4. Движение в столичном метрополитене ненадолго приостанавливалось.
Как пишет издание Japan Today со ссылкой на Японское метеорологическое агентство, угрозы цунами нет. О жертвах и разрушениях не сообщалось.
Очаг залегал на глубине 580 км вблизи Бонинских островов. На поверхности архипелага была зафиксирована магнитуда 5. В Токио, а также префектурах Ибараки, Сайтама, Точиги, Гумма, Тиба и Канагама – магнитуда 4. Движение в столичном метрополитене ненадолго приостанавливалось.