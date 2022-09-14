Мошенники обманывают казахстанцев от имени крупной сети аптек

В мессенджере WhatsApp распространяется приглашение пройти опрос и получить некую медицинскую субсидию от сети аптек Europharma. Компании в этом году якобы исполняется 56 лет. Это сообщение – дело рук мошенников, предупреждает Stopfake.kz.

На официальном сайте сети аптек нет совершенно никакой информации о субсидиях в размере 150 000 тенге, о которых говорится в мошеннической рассылке.

Более того, согласно информации на официальном сайте, в текущем, 2022 году, исполняется 27 лет с момента открытия первой аптеки сети Europharma. А на официальной странице сети в Instagram сказано, что компании Aq niet Group, владеющей аптеками, в этом году исполняется 25 лет. Таким образом, рассылка, в которой говорится о 26-летии сети аптек, не может быть правдивой.

Также следует обратить внимание на то, что сайт, на который ведет рассылка, не принадлежит компании Aq niet Group и сделан точно так же, как и сотни других мошеннических платформ, предлагающих деньги за прохождение опросов. Примечательно и то, что комментарии «участников», якобы получивших денежные призы, оставлены пользователями с иностранными именами и фамилиями, в то время как аптеки Europharma существуют лишь в Казахстане.

Такой вид кибермошенничества называется фишингом. С его помощью злоумышленники могут завладеть персональной информацией пользователей, такой как данные банковских карт, логины и пароли от приватных аккаунтов, электронной почты и т. д. О том, как распознать фишинговые ресурсы и не попасться на удочку мошенников, писали ранее.