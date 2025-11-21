Когда мы говорим об искусственном интеллекте, чаще всего представляем компьютеры, алгоритмы и цифровые платформы. Однако нельзя забывать о том, что за всем этим в образовании стоит учитель, ведь технологии не заменяют мысль, а лишь помогают ее развивать.

В своих выступлениях Президент неоднократно подчеркивал, что цифровизация и ИИ в образовании – это стратегичес­кая задача на уровне нации. При этом немаловажная роль отводится педагогу.

О том, как использовать искусственный интеллект в образовании, мы поговорили с главным экспертом Центра стратегии и анализа Национальной академии образования им. Ибрая Алтынсарина Аидой Абильякимовой. Специалист уверена, что путь осмысленного внедрения ИИ в образовательную систему страны уже начался.

Отметим, Аида Абильякимова – педагог-новатор, который всегда идет в ногу со временем. Раньше она работала учителем английского языка, а информатика стала толчком к поиску способов интегрировать технологии в гуманитарную сферу.

– Все началось с того, что я стала использовать цифровые сервисы для обучения английскому языку, а затем и возможности ИИ для создания диалогов, заданий, анализа текстов. Тогда я увидела огромные возможности для педагогов любого профиля использовать ИИ, чтобы сделать обучение глубже, разнообразнее и эффективнее, – начинает наш разговор эксперт.

А позже она создала педагогическое сообщество новаторов, которые активно применяют, внедряют ИИ в своей практике, делятся кейсами. Это неформальное пространство стало площадкой для обсуждения не только успешных примеров, но и ошибок.

– К примеру, знаете ли вы, что ИИ тоже может ошибаться? Да, иногда он выдает неверные факты. У него, можно сказать, бывают даже «галлюцинации» и алгоритмическая предвзятость. Поэтому важно, чтобы педагог понимал это и умел объяснять детям, как работает технология, чтобы не превращать ИИ в абсолютный авторитет, – подчеркивает Аида Абильякимова.

Когда у учителя появился серь­езный интерес к теме ИИ, она получила второе образование в сфере информационных технологий. А сегодня эксперт уверена, что искусственный интеллект не заменит педагога, потому что никакая машина не способна передать ребенку самое важное – эмоции и вдохновение.

Пройдя путь школьного учителя, сегодня специалист участвует в разработке рекомендаций для внедрения ИИ в национальную систему образования. Она убеж­дена, что реформы начинаются с тех, кто не боится учиться сам.

– Когда я начала изучать IТ, то поняла, что технологии могут быть не просто вспомогательным инструментом, а настоящим мостом между знаниями и интересом ученика, – рассказывает Аида Абильякимова.

Так постепенно сформировалась профессиональная среда, в которой учителя учатся не просто использовать ИИ, но и осмысленно включать его в образовательный процесс. Этот опыт стал основанием для того, чтобы Аиду Абильякимову пригласили в Национальную академию образования им И. Алтынсарина работать над проектом внед­рения ИИ на государственном уровне.

Напомним, в 2024 году была утверждена Концепция развития искусственного интеллекта до 2029 года. Она нацелена на соз­дание системы, где технологии служат развитию мышления, творческих и исследовательских навыков.

Теперь внедрение ИИ в школах происходит поэтапно. Первое направление – обновление содержания образования, второе – подготовка педагогов. В начальной школе предусмотрены темы, связанные с ИИ, и они включены в предмет «Цифровая грамотность». Детей учат понимать природу ИИ, узнавать, где он встречается в жизни, и осознавать, что даже машина может ошибаться.

– Мы объясняем, что такое алгоритм, как работает распознавание изображений, почему компьютер не всегда понимает контекст. Это обучение мышлению, а не кодированию, – уточняет собеседница.

По словам эксперта, в начальной школе педагоги используют дидактические карточки и игровые задания, показывая, как ИИ распознает животных или классифицирует предметы. В средней и старшей школе темы ИИ становятся частью предмета «Информатика». Ученики не только изучают технические основы, но и обсуждают этические вопросы: можно ли доверять ИИ, где граница между помощью и подменой авторства, как отличить достоверную информацию от вымысла?

– Для учеников старших классов важно не просто знать, как работает ИИ, а понимать его риски и возможности. Это и есть формирование цифровой культуры, – поясняет Аида Абилья­кимова. – Кроме того, элементы ИИ включаются и в другие дисциплины – от географии до биологии, что подчеркивает меж­дисциплинарный характер технологии. Вместе с тем ключевым условием успешного внедрения становится подготовка педагогов. Более 200 тысяч учителей уже прошли курсы по применению ИИ, из них 140 тысяч получили сертификаты.

Обучение педагогов проводится на базе Национального цент­ра повышения квалификации «Өрлеу», на онлайн-платформе Ustaz. Программа построена по модели Acquire Deepen Create и включает темы промпт-инжиниринга, проектирования уроков и академической честности. По словам Аиды Абильякимовой, уже утверждены этические стандарты по применению ИИ в школах и колледжах, закрепляю­щие принципы прозрачности, защиты персональных данных и ответственности. Так, если педагог или ученик использует ИИ, он обязан указать инструмент и цель его применения.

– Важно, чтобы учитель понимал не только то, как пользоваться инструментом, но и для чего это необходимо. Мы не запрещаем ИИ, а учим пользоваться им осознанно. Главное – чтобы ученик не утратил умение мыс­лить, – говорит эксперт.

Исследование, проведенное в Национальной академии им. И. Алтынсарина, показало: педагоги активно используют цифровые инструменты, но не все знакомы с этическими аспектами. В регионах ситуация разная. К примеру, в городе Кульсары (Атырауская область) учителя обеспокоены тем, как дети выполняют задания, а в Шымкенте ИИ активно применяют для развития функцио­нальной грамотности.

Надо сказать, что сейчас определены пилотные школы, где будут тестироваться учебные материалы и цифровые инст­рументы. После апробации методики масштабируют на республиканском уровне. Учителя информатики, по словам эксперта, находятся в авангарде реформы: они разрабатывают методические рекомендации и активно делятся опытом.

– Главное – дать педагогам уверенность, что технологии – не угроза, а новые возможности для ведения урока. ИИ развивается быстро, поэтому педагог должен постоянно учиться, – отмечает Аида Абильякимова.

Она также отметила, что развитие критического мышления становится центральным приоритетом новых стандартов обу­чения. ИИ используется как инструмент анализа и проверки достоверности данных, не подменяя мышление, а развивая его. Отвечая на вопрос о том, будут ли учителя и родители участвовать в обсуждении и тестировании ИИ-систем, эксперт подчеркнула, что их участие предусмотрено на всех этапах внедрения.

По ее словам, в пилотных школах создаются группы обратной связи, где учителя и родители смогут делиться мнениями о работе ИИ-инструментов, уровне удобства, безопасности и влиянии на учебный процесс. Полученные отзывы будут использоваться для доработки систем, чтобы они соответствовали пот­ребностям школ и возрастным особенностям обучающихся.

Такой подход позволит выстроить доверие и совместную ответственность между школой, семьей и государством. Параллельно разрабатывается единый стандарт цифровой безопасности, включающий защиту данных и создание школьных этических советов. Особое внимание уделяется преодолению цифрового разрыва: в рамках проектов «Келешек мектептері» и «Цифровые образовательные ресурсы» школы обеспечиваются техникой и Интернетом. Для сельских педагогов предусмот­рены дистанционные курсы и онлайн-сообщества, чтобы соз­дать равные возможности для всех участников образовательного процесса.