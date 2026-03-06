Мотивирующие уроки для европейцев

Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

Учитель Гульжазира Бекболаткызы в 2019 году была признана лучшим педагогом страны. В свободное от работы время она бесплатно преподает родной язык казахским детям, которые проживают в Европе.

фото из личного архива Г. Бекболаткызы

Учитель казахского языка и литературы школы № 104 рассказывает, что все началось с поездки в Германию в 2023 году по программе повышения квалификации. Там она познакомилась со своими соотечественниками и поняла, что их дети желают изучать родной язык, но подходящих специалистов не хватает. Тогда педагог предложила им заниматься с нею в онлайн-формате.

– Так с 1 июня 2024 года я начала проводить уроки для казахских детей за рубежом. В будние дни занимаюсь основной работой, а в воскресенье веду занятия для ребятишек, живущих в Германии и Нидерландах. Поскольку в повседневной жизни они общаются на языке страны, в которой живут, на казахском, как правило, говорят с акцентом. Но желание выучить родной язык у них особенное, – отмечает Гульжазира Бекболаткызы.

Кстати, на уроках преподавателя из Астаны дети не только учат язык, но и знакомятся с национальной культурой. Они читают дополнительную литературу, изучают устное народное творчество, знакомятся с традициями и обычаями казахского народа, историей Казахстана.

Учащиеся разного возраста, и у педагога к каждому свой подход. На уроке они выполняют различные творчес­кие задания: учат стихи, пословицы и поговорки, рисуют комиксы и ведут разговоры на определенные темы. По словам педагога, все это направлено на развитие функциональной грамотнос­ти детей и побуждает их мыслить на казахском языке. А для большей мотивации детей Гульжазира Бекболаткызы вручает им специальные сертификаты и проводит увлекательные игры.

Ученица Сафия Серик сейчас живет в Германии. Она с большим интересом ждет каждый урок, и у нее отличные результаты. Девочка выучила много стихов, загадок, пословиц и поговорок на казахском языке. Другая же ученица Аида Абжекенова увлеклась тематикой национальных игр, о которых она узнала только благодаря этим урокам.

Гульжазира Бекболаткызы признает­ся, что эти занятия имеют для нее особое значение. Она считает долгом делиться знаниями с другими, особенно если у них есть искреннее желание учиться.

#казахский язык #общение #қазақ тілі #изучение #государственный язык

