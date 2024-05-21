Минсельхозу поручено ускорить строительство крупнейшей в РК откормплощадки

Сельское хозяйство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Строительство замедлилось из-за отсутствия льготного финансирования

Фото: пресс-служба правительства РК

В ходе рабочей поездки в Туркестанскую область вице-премьер Серик Жумангарин посетил место строительства крупнейшей в Казахстане откормочной площадки на 50 тыс. голов крупного рогатого скота, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Проект реализуется в городе Арысь компанией «Turkestan Agro.kz». На первом этапе уже в этом году будут закуплены 15 тыс. голов, в 2025-2026 – еще 10 тыс., в 2026-2027 – 25 тыс. голов. Вся схема строительства, откорма и выпаса скота будет создана по австралийскому «клеточному» методу ведения животноводства.

Здесь же, в Арыси, «Turkestan Agro.kz» планирует выращивать на площади 4 710 гектаров кормовые культуры для скота с применением дождевальных технологий орошения.  Это позволит обеспечить животных откормплощадки необходимым объемом кормов.

Руководитель компании Сырым Ертаев рассказал, что реализация проекта строительства замедлилась из-за отсутствия льготного финансирования, выделяемого на инвестпроекты в сфере АПК финансовыми институтами сельского хозяйства. Также есть проблемы с получением разрешения на использование воды для орошения земель с подводящего канала «Коксарай».

Серик Жумангарин поручил Министерству сельского хозяйства в короткие сроки провести совещание по инвестпроектам и решить вопрос финансирования.

Также он поручил проработать с Министерством водных ресурсов и ирригации вопрос использования поливной воды.

#строительство #МСХ #финансирование #откормплощадка

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