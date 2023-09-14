Муфтий Узбекистана раскритиковал излишества в религии

Культура и общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Видео его выступления опубликовала пресс-служба управления.

Фото: gazeta.uz

Муфтий Узбекистана Нуриддин Холикназаров призвал к разумному толкованию ислама в ношении одежды и бороды. Он также попросил не возвеличивать хаджи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Gazeta.uz.

Председатель управления мусульман, муфтий Узбекистана Нуриддин Холикназаров раскритиковал излишества в религии, затронув вопросы ношения религиозной одежды, поведения, паломничества и другие. По его словам, в исламе нет жестких правил относительно одежды и внешнего вида, а некоторые излишества, наблюдаемые в религии, не имеют оснований.

«Мы переусердствовали в культуре ношения (религиозной – прим. авт.) одежды. Сформировалось мнение, что ислам подразумевает ношение определенной одежды и определенный внешний вид. Есть правило, оставленное нам нашим пророком: в исламе не принята определенная форма, это и невозможно, это не религия одной нации, это не религия одного климата», – отметил Нуриддин Халикназаров.

При этом он процитировал пророка Мухаммеда: «Поистине, Аллах не смотрит ни на ваше обличье, ни на имущество ваше».

«Нет такого требования, что если вы стали мусульманином, то вам надо носить определенную форму. Ислам послан всему человечеству – у арабов своя одежда, у турков – своя, мусульмане в Индонезии и Малайзии носят свою одежду, а узбеки – свою.

Ислам учит умеренности и мере, в том числе в одежде. Надо знать меру, не надо носить и бесстыдную одежду, которая позорит на весь мир, и черную-пречерную одежду по-арабски. Закрывать части тела, которые закрывать не предписано, не нужно», – отметил он.

По его словам, требуется соблюдать меру.

«В нашем учении женщинам не предписано закрывать лицо, носить определенную одежду, надевать перчатки. В нашем учении лицо, кисти рук и ступни женщин не считаются частями тела, которые нужно прикрывать, для этих частей не требуется специальной одежды. Превышение этих требований – это уже излишество»,– сказал муфтий.

Он остановился также на вопросе ношения бороды мусульманами.

«Ношение бороды – суннат (действие, считающееся желательным для мусульман - ред.), никто это не отрицает. Но и сподвижники нашего пророка, и улемы нашего учения во многих своих указаниях рекомендовали, чтобы борода была не длиннее одной кабзы (ширина ладони - ред.) и была приведена в порядок», – отметил муфтий.

Нуриддин Холикназаров призвал верующих разумно и правильно толковать и другие вопросы в исламе.

«Некоторые говорят, что нельзя молиться, стоя за людьми, у которых золотые зубы или пломбы в зубах. Где документ об этом, где доказательства? Кто дал вам право так утверждать?», – сказал глава Управления мусульман.

По его словам, в последнее время наблюдаются излишества и в вопросах хаджа и умры.

«Чрезмерное прославление людей, совершивших паломничество, также является излишеством. Стелить километры ковровых дорожек, приводить малолетних детей и плевать им в рот и так далее  это излишество. Так делать нельзя. Если он посетил дом Аллаха, совершал паломничество, он получил благословение, ничего более того», – заявил он.

Глава мусульман отметил, что наблюдается и излишество в проявлении уважения к родителям.

«Мы видим в социальных сетях, как некий мужчина моет ноги матери и пьет эту воду. Наша религия этого не требует. Уважать родителей не значит пить воду, которой помыты их ноги. Уважать родителей не значит везти их в Каабу и напоказ перед всем миром целовать их ноги. Оказывать им помощь, удовлетворять их потребности, получать их благословение. Остальное - излишество», – сказал муфтий.

#религия #хадж #одежда #борода #излишества

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