Мукомольный заработал вновь

Реанимация предприятия, востребованного в крупном зерносеющем регионе, стала возможной после смены его хозяев. Новым владельцем, победившим в аукционных торгах, стало ТОО «ABM agro».

Как сообщил заместитель директора по производству Омир Когабаев, предприятие закупает у поставщиков пшеницу, очищает ее, доводит до нужной кондиции и перемалывает в муку высшего, первого и второго сортов.

Еще здесь получают отруби, востребованные в животноводстве. Масштабы производства способны впечатлить: в сутки на заводе через все этапы очистки проходит 150 тонн зерна. Готовой муки из него выпускается 90 тонн, или 1 800 мешков весом по 50 кило. Закуп зерна ведется в разных регионах Казах­стана. Еще в числе поставщиков – аграрные фирмы и дилеры из России.

…Знакомство с мельзаводом началось с посещения железнодорожного пути, который подведен к промзоне. На рельсах в сцепке здесь стояло семь вагонов-зерновозов. Как пояс­нил заместитель директора по производству, в каждом из них по 70 тонн зерна, прибывших из России, и они уже разгружены.

Дальнейший путь зерна можно проследить с пульта управления завода, где на табло со схемами и множеством индикаторов специалисты-технологи отслеживают все этапы переработки. Все начинается с очистки пшеницы от крупных, средних и мелких сорных примесей. Далее зерно отправляется в камнеотделительную машину.

В заводской лаборатории производятся анализы зерна на клейковину, влажность и стекловидность. Проверяется и качество готовой муки всех сортов.

– Наша продукция должна соответствовать требованиям ГОСТа, это можно считать главной задачей, – говорит Омир Когабаев. – Поэтому работа каж­дой технологической цепочки строго отслеживается.

По словам заместителя директора по производству, работа организована в три смены. На заводе занято порядка 40 человек. Основная часть персонала – местные жители из сел Шортандинского района. Приезжие здесь только руководящий сос­тав и технологи.

Кстати, в процессе налаживания технологической цепочки громко заявила о себе проблема дефицита специалистов-технологов мукомольного производства. Их, по словам Омира Когабаева, сейчас просто не готовят в вузах. Хотя спрос на эту специальность растет.

Из-за дефицита кадров приш­лось приглашать на работу технологов-ветеранов еще советской школы, которые находились на заслуженном отдыхе.

Позади у новых хозяев месяц работы, и предстоит еще немало сделать. В частности, намечено оснастить завод силосами – хранилищами для зерна, установить автовесы. Важный вопрос – организация горячего питания для трех смен рабочих.

И эти планы нельзя откладывать в долгий ящик. В целом же мукомольное производство уже полноценно действует, став еще одним крупным объектом переработки местной сельхозпродукции, что крайне важно для отечественной экономики.