Муллы Акмолинской области не сдали экзамен

По поручению Ержана кажы Малгажыулы, председателя Духовного управления мусульман Казахстана, Верховного муфтия, сотрудники мечетей Акмолинской области прошли аттестацию, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на 24.kz
Как сообщили в "Ақмола Медиа Орталығы" при управлении внутренней политики Акмолинской области, в мечетях области работают 139 религиозных исполнителей. Лишь один священнослужитель прошел аттестацию на "отлично". На "четыре" ответил 21 человек, 69 получили "удовлетворительную" оценку. 15 человек не прошли аттестацию. 8 священнослужителей по итогам отстранены от занимаемой должности. 25 человек по разным причинам (по состоянию здоровья, учебе) не смогли принять участие в мероприятии, и поэтому аттестацию пройдут позже.
Теперь среди священнослужителей, работающих в мечетях долгие годы, планируется ротация.