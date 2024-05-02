Обновился рейтинг WBA

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала актуальную версию рейтингов бойцов во всех весовых категориях на начало мая 2024 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

В обновленном рейтинге боксеры из Казахстана потеряли свои позиции:

Так, в супертяжелом весе Иван Дычко остался на 15-й строчке.

Во второй средней категории Бек Нурмаганбет сохранил десятое место.

В первом полусреднем дивизионе Жанкош Тураров опустился с шестого на седьмое место, а Батыр Джукембаев также потерял одну позицию, став 12-м.

Султан Заурбек, выступающий во второй полулегкой весовой категории, сместился с четвертого места на пятое.

Во втором легчайшем дивизионе Евгений Павлов, занимавший в предыдущем выпуске девятое место, стал 14-м.