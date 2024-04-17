Мурал, открытый в столице к 155-летию Александра Затаевича, стремительно ветшает

Культура и общество
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Илья Пащенко

Композицию, украсившую один из домов Астаны, презентовали в декабре прошлого года.

фото Игоря Бургандинова

На церемонии открытия, которую организовало ОО «Polacy» совместно с Канцелярией Премьер-министра Польши, присутствовали видные общественные деятели и представители гражданского общества. Руководитель проек­та Елена Роговская отметила, что создание мурала не просто часть юбилейных торжеств ко дню рождения Затаевича, а свидетельство «многолетней дружбы между польским и казахским народами».

Композиционно мурал отражает всю многогранную творческую деятельность выдающегося музыканта-этнографа, композитора, народного артиста КазССР. Изображенные на стене дома книги и музыкальные инструменты символизируют собой этнографические изыскания Затаевича, а высящийся над ними шанырак – мультикультурализм и полиэтничность Казахстана. Особое место в композиции занимает главный труд Затаевича – книга «1000 песен казахского народа», ставшая итогом его многолетнего подвижнического труда и внесшая неоценимый вклад в развитие музыкальной фольклористики.

Нынешнее состояние мурала оставляет желать лучшего. Прошло всего четыре месяца, а его центральные композиционные элементы уже пошли трещинами. Сильный ветер, хозяйничающий в столице последние дни, только усугубляет ситуацию, так как срывает отошедшую краску и оставляет на ее месте зияю­щие дыры.

Силы природы в неуважении к искусству, увы, не упрекнешь, как и не найдешь в их действиях злого умысла. Они лишь ускоряют то, что и так должно было случиться. За три дня наблюдений нами замечены как минимум три утраты настенного полотна, а потому встает воп­рос о качестве его исполнения. Не желая кого-либо голословно обвинять, мы лишь надеемся на то, что причины столь быс­трого обветшания яркой и нужной городу композиции будут установлены и устранены.

Напомним также слова музыковеда Ильяса Кожабекова, отмечавшего, что после выхода в свет книги «1 000 песен казахского народа» стало невозможным представлять казахскую музыку так, как ее представляли до Затаевича. И забота о памяти выдающегося композитора – вопрос сохранения нашего культурного кода.

#Астана #мурал #Затаевич

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Мурал, открытый в столице к 155-летию Александра Затаевича, стремительно ветшает
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