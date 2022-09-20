Мурат Габдусалимов, известный в Атырау мастер по изготовлению луков, стрел и щитов, занял второе место на турнире по стрельбе из традиционного лука, проходившего в местности Бугац (Венгрия)

Точно в цель

Целью организаторов курултая стало желание объединить тюркский мир, и это им точно удалось: съехались более 100 участников из разных стран! Была построена громадная, состоящая из более сотни юрт, кочевая стоянка. Одно за другим сменялись театрализованные шоу-программы, музыкальные представления, археолого-антропологические выставки. А еще развернулась яркая ярмарка ремесленников. И все же самыми захватываю­щими стали соревнования лучников «Туран».

– Наконец-то после трехлетнего перерыва возобновил свою работу международный курултай тюркских народов! И снова венгерская степь наполнилась звоном мечей, свис­том стрел, топотом копыт и щелканьем пастушеских бичей. На курултае встретил своих знакомых из Турции, Азербайджана, Кыргызстана, Болгарии и самой Венгрии, – рассказал нам Мурат Габдусалимов.

Он поделился, что его соперниками оказались преимущественно мадьяры, также неплохо себя проявили лучники из Кыргызстана, Болгарии, Турции.

– Венгры – лучники сильные. Одному из них я и уступил, получив на турнире «серебро», но зато у другого мадьяра все же выиграл! – поделился своими впечатления­ми Мурат.

Габдусалимов работает в нефтяной отрасли, при этом более 10 лет увлекается изготовлением луков, стрел и щитов, а также активно участвует в турнирах по стрельбе. Второе место – это желанный результат Мурата, ведь в последний раз, до пандемии, на том же турнире он вошел лишь в топ-20 мергенов.