Мусин: Ведём переговоры с компанией DiDi по входу на рынок Казахстана

По словам министра, нужно не ограничиваться одной лишь службой Яндекс и привлекать в страну и другие иностранные службы такси.

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Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин сообщил, что ведутся переговоры с китайской компанией DiDi по входу на рынок Казахстана со своей службой такси, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«У нас раньше работал китайский оператор DiDi. Затем он ушел, и «Яндекс.Такси» остался один. Я думаю, если бы они вдвоем работали, то была бы конкурентная среда, такой высокой цены не было бы... Мы снова ведем переговоры с DiDi, чтобы они пришли на рынок Казахстана», - сказал Багдат Мусин в ходе правительственного часа в Мажилисе.

Позже в кулуарах после заседания он добавил, что нужно не ограничиваться одной лишь службой Яндекс и привлекать в страну и другие иностранные службы такси.

«Совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции мы вышли на DiDi и обсуждаем с ними условия входа на наш рынок. Вопрос в том, что когда один конкурент заходит, другой начинает снижать цены, вливать в свой бизнес средства. И поэтому у нас либо должно быть антимонопольное регулирование в этом сегменте, антимонопольное конкретное законодательство с регулированием тарифов, либо будет второй игрок и будет рыночная конкуренция. Если нам все-таки не удастся привести DiDi на рынок, то, конечно, такси - это не моя сфера регулирования, это сфера регулирования МИИР, поэтому мы готовы помочь в части того, чтобы оказание услуг такси через платформу признать монопольным видом деятельности, и тогда, наверное, нужно будет рассматривать вопрос в другом ракурсе, именно в части регулирования тарифов», - резюмировал Багдат Мусин.