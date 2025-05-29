Одна из его работ – линогравюра «Шілде» («Июль»), датированная 1995 годом, – уже несколько лет украшает музейную экспозицию. Она была передана самим художником в 2021-м. По словам сотрудников музея, новые картины также займут достойное место в экспозиции. Ожидается, что посетители смогут увидеть их уже в августе.

Как отмечает заместитель директора музея Мейрамгуль Кайрамбае­ва, подобные дары играют важную роль в сохранении и расширении художественного наследия.

– Дело в том, что последние несколько лет нам не выделяются деньги на приобретение экспонатов. То есть мы не можем пополнять фонды музея путем закупок. И тут на помощь приходят такие дары. Одну из работ Таймаса Телеушева мы передадим в фонд дома-музея Абая в Жидебае, – рассказывает она.

Таймас Телеушев был не только выдающимся художником, но и человеком с большой социальной миссией. Он посвятил значительную часть своей жизни изучению творческого наследия Абая. Работал в редкой технике линогравюры, создавая выразительные образы, наполненные глубоким философским смыслом. За вклад в искусство был награжден медалью «Ерен еңбегі үшін».

Кроме того, Таймас Телеушев был кандидатом в мастера спорта по шахматам, тренером спортивного клуба для людей с нарушением слуха. Также он основал в Казахстане изостудию для одаренных детей, лишенных слуха.

К сожалению, художника не стало в прошлом году, но его искусство продолжает жить и вдохновлять. Передача его работ в музей Абая – не только акт культурного дарения, но и глубокий жест уважения к наследию великого поэта, которое художник искренне отражал в своем творчестве.

Передача дара стала возможной благодаря его супруге – Зинаиде Телеушевой, женщине с богатой жизненной историей, посвятившей себя служению обществу и защите прав людей с нарушением слуха. За свою общественную деятельность Зинаида Николаевна награждена орденом «Құрмет».