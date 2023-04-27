Музей под открытым небом

Комплекс площадью 412 га станет крупнейшим музеем под открытым небом в стране. На сегодняшний день начато строительство входных порталов крепостных стен высотой более семи метров для въезда на территорию музея. Башни у входа в крепость будут облицованы строительными материалами, специально изготовленными по технологии тех времен.

Основная цель проекта – демонстрация передовых достижений степной цивилизации. Здесь наряду с городищем Бозок будут реконструированы исторические комплексы от эпохи энеолита до средневековья: дворцовые комплексы, святилища, жилые дома, металлургические и гончарные печи, кузницы и мастерские, ремесленные кварталы, средневековый рынок, петроглифы…

Ожидается, что в будущем «Бозок» как инновационный проект займет свое место на туристической карте не только столицы, но и страны. Историко-культурный проект даст импульс развитию малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест.

– Сегодняшняя молодежь лучше воспринимает информацию, которую можно увидеть и к которой можно прикоснуться. Музей нового формата позволит им в полной мере ощутить атмосферу той эпохи, быт народа и познакомиться с передовой культурой степной цивилизации. Очевидно, что в будущем этот проект станет драйвером роста туристического бренда Казахстана, что позволит внести конкретный вклад в развитие внутреннего и въездного туризма, – отметила директор Государственного историко-культурного музея-заповедника «Бозок» МКС РК Сауле Бурбаева.