Музейные ценности

Первым мероприятием в рамках конгресса стала международная научно-практическая конференция «Наследие Узбекали Жанибекова и музейное дело», участники которой обсудили проблемы отечественного музееведения, культурологии и этнографии.

Открывая конференцию, председатель Комитета культуры Министерства культуры и информации Кумис Сеитова подчеркнула значимость вклада ­Узбекали Жанибекова в развитие казахстанской науки. Она также отметила важность превращения музеев в научные центры, что напрямую связано с практической деятельностью Жанибекова как крупного ученого, возлагавшего на музеи важнейшую задачу по пропаганде исторического наследия нашей страны.

– По поручению Главы государства министерство начало работу по организации Национальной выставки Казахстана в Лувре в 2026 году. Предварительная договоренность достигнута. Концептуальный проект павильона Казахстана, который будет представлен в Лувре, уже разработан, – рассказала Кумис Сеитова.

Велика роль музеев и музейных работников в повышении имиджа нашей страны на мировой арене. 270 музеев, действующих в Казахстане, достойно реализуют задачи, поставленные Главой государства по развитию культуры, науки и образования.

– В прошлом году количество посетителей музеев по всей стране составило около шести миллионов человек. Это наглядный показатель растущего интереса населения к культурным ценнос­тям нашей страны, – отметила Кумис Сеитова.

Участники конференции говорили о жизненном пути и научной деятельности Узбекали Жанибекова. В частности, особо отметили роль ученого в возвращении из Эрмитажа уникального Тайказана, являющегося ныне главным экспонатом мавзолея Ходжи Ахмета Ясауи. Воплощая идеи Узбекали Жанибекова, Министерство культуры и информации приступило к обновлению Национального реестра нематериального культурного наследия Казахстана. В него, по словам Кумис Сеитовой, включат 47 объектов, в числе которых Наурыз, беташар, домбра, игра в асыки, тоғызқұмалақ.

На конференции участники говорили и о проблемах. Одна из них – нехватка специалистов. По словам заместителя директора Национального музея РК по научной работе Акмарал Ибраевой, сегодня отрасли необходимы профессионалы, хорошо разбирающиеся в музейном деле, имеющие базовое образование. Особенно это актуально для регионов. Повышенный интерес молодежи к музейному делу, по мнению Акмарал Ибраевой, поможет решить проблему кадров.

Для участников конгресса была подготовлена выставка «Наследие Узбекали Жанибекова». Экс­позиция включала в себя уникальные документы, фотографии, личные вещи ученого и наглядно демонстрировала его огромный вклад в развитие отечественной науки и музейного дела.