Музею – быть!

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Дина Боранбаева, область Жетысу

В Каратальском районе появится свой историко-краеведческий музей. Возведение просторного двухэтажного здания уже началось. А среди населения объявлен сбор экспонатов для нового хранилища истории.

Каратальский район – особый край, хранящий память о разных эпохах. На этой земле похоронены известные бии и батыры – Ескельды, Балпык, Айту, Карымбай, Жолбарыс. В XX веке Каратальский район стал второй родиной для депортированных народов, приняв десятки тысяч корейцев, чеченцев, курдов, балкарцев… Взрастил этот край немало культурных и общественных деятелей, которыми по праву гордится вся страна. Это Канабек Байсеитов, Кемель Токаев, Бикен Римова… Однако многие годы и славные, и печальные страницы своей истории район хранил, как говорится, где придется. Подобием музеев служили в основном школьные уголки и кабинеты. О важности историко-культурного развития края местная общественность говорила не раз. В прошлом году решение, наконец, приняли – первому в районе краеведческому музею быть. Возведение здания общей площадью в 2 520 кв. м началось в городе Уштобе в декабре 2022 года. По проекту в музее будет три просторных выставочных зала, а также все необходимые технические помещения и актовый зал.

Вокруг современного здания с отделкой из травертина преду­смотрена благоустроенная территория. Пока здесь идут работы по прокладке инженерных сетей и заливке фундамента. Общая сметная стоимость проекта превышает 1 млрд 180 млн тенге, выделенных из местного бюджета.

В решении организационных вопросов активно принимает участие вся общественность края, рассказали в районе. Совместно с управлением культуры, архивов и документации области Жетысу в райцентре провели встречу с ветеранами, представителями общественных организаций, работниками сферы культуры, где каждый смог высказать свои пожелания по виду и содержанию столь долгожданного и значимого для каждого каратальца хранилища прошлого.

Историки, призывая население делиться семейными реликвиями, выразили уверенность в том, что совместными усилиями они смогут собрать немало интересных и ценных экспонатов. Это могут быть старинные предметы быта, украшения, уникальные фотографии и документы, личные вещи, награды. Здесь, в стенах нового музея, они обретут достойное место, будут бережно храниться и рассказывать свою историю многим поколениям.

#музей #история #народы #Каратальскийрайон

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