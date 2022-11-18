Мужчина приставал к 12-летней девочке в Талдыкоргане
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Инцидент, который попал в объектив камер видеонаблюдения, произошел вечером 16 ноября в Талдыкоргане.
«В настоящее время организованы оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого. Спецмероприятия осуществляются силами полиции города, к которым также подключены оперативники управления криминальной полиции областного департамента», – отметили в полиции.
Проводится расследование, взятое на особый контроль ДП Жетысуской области.