Мужчина умер на борту самолета

15 мая один из пассажиров потерял сознание после взлета на рейсе КС7141 по направлению Костанай-Алматы, передает Kazpravda.kz
В авиакомпании сообщили, что бортпроводники незамедлительно проверили пульс и дыхание пассажира, однако не обнаружили признаков жизни.
Согласно инструкциям, экипаж приступил к оказанию первой доврачебной помощи и начал поиск врача на борту. Совместно с врачом бортпроводники провели сердечно-легочную реанимацию с использованием дефибриллятора.
По решению командира самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Астаны для оказания медицинской помощи пассажиру.
«Бортпроводники продолжали проводить сердечно-легочную реанимацию до самого прибытия в аэропорт. К сожалению, врач аэропорта Астаны констатировал смерть пассажира. Авиакомпания выражает искрение соболезнования родным и близким пассажира», – говорится в официальном сообщении.