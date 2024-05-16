Мужчина умер на борту самолета

15 мая один из пассажиров потерял сознание после взлета на рейсе КС7141 по направлению Костанай-Алматы, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В авиакомпании сообщили, что бортпроводники незамедлительно проверили пульс и дыхание пассажира, однако не обнаружили признаков жизни.

Согласно инструкциям, экипаж приступил к оказанию первой доврачебной помощи и начал поиск врача на борту. Совместно с врачом бортпроводники провели сердечно-легочную реанимацию с использованием дефибриллятора.

По решению командира самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Астаны для оказания медицинской помощи пассажиру.