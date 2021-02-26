Происшествия
Мужчина заблудился в степи и замерз насмерть в Карагандинской области
Во время метели в степи потерялся человек возле посёлка Акжал Шетского района Карагандинской области. Мужчина вышел из зимовки вчера днем. Сегодня сотрудники ДЧС нашли его замерзшее тело, передает Inform.kz.

26 февраля поступило сообщение о пропаже мужчины возле поселка Акжал Шетского района. Мужчина 1961 г.р. вышел днем 25 февраля из зимовки в неизвестном направлении и не вернулся.

"Поисковая группа в составе сил подразделений ДЧС Карагандинской области, полиции и местных исполнительных органов приступили к поисково-спасательным работам. 26 февраля в 17:15 поисковой группой обнаружено тело пропавшего в 5-ти км от зимовки", - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

Спасатели области настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок и пеших переходов за пределы населенных пунктов при ухудшении погодных условий. Одеваться соответственно изменениям погоды.

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