Мужчина заехал Красную площадь на угнанном эвакуаторе

Столичные полицейские задержали мужчину, угнавшего эвакуатор и выехавшего на Красную площадь. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службы ГУ МВД по Москве.
"25 февраля, в среду около 11.20 мск владелец легкового автомобиля, перемещаемой на эвакуаторе в центре Москвы, в ходе конфликта с эвакуаторщиком захватил управление его транспортным средством и выехал на Красную площадь", – проинформировало информагентство.
"Сотрудники полиции и ФСО предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан и заблокировали автомашину в районе Васильевского спуска. Нарушитель был задержан и доставлен в ОМВД по району Китай-город", - отметил представитель пресс-службы столичной полиции.
Между тем, как пишет Газета.ru, со ссылкой на источник в правоохранительных органах, за рулем эвакуатора в момент инцидента был хозяин минивэна, который находился на погрузчике.
"После того, как его авто эвакуировали, он угнал сам эвакуатор", – сообщил собеседник изданию.