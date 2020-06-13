Происшествия
Мужчине в Актобе удалось сбежать от похитителей, спрыгнув с балкона третьего этажа
В Актобе задержали троих мужчин, которые подозреваются в похищении человека и вымогательстве денежных средств, передает Kazpravda.kz.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, 4 июня в правоохранительные органы обратился 28-летний актюбинец с заявлением, о том, что накануне вечером он был похищен неизвестными лицами и незаконно удерживался в одной из квартир по ул. бр.Жубановых.

На место выехала следственно-оперативная группа, которой были задержаны трое мужчин и одна девушка, у них был изъят травматический пистолет "ОСА", также при осмотре автомашины "Мерседес", принадлежащий одному из задержанных, был обнаружен нож кустарного производства и травматический пистолет.

Как выяснилось в ходе предварительного следствия, накануне вечером, когда потерпевший со своим братом находились в старой части города, к ним подъехали подозреваемые на двух автомашинах, под угрозой применения оружия посадили в автомашину и увезли на съемную квартиру. В указанной квартире с применением насилия требовали у потерпевшего 1 млн тенге.

Под утро потерпевший воспользовавшись, что похитители спят, взял со стола ключи от их автомашины, выпрыгнув с балкона третьего этажа приехал в департамент полиции.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 125 УК РК "Похищение человека". Назначены ряд экспертиз.

Трое похитителей задержаны в порядке ст.128 УПК РК и водворены в ИВС УП г.Актобе.

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