Мужчину, привязавшему себя к башенному крану в Таразе, привлекли к ответственности

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Напомним, сегодня в службу «112» Жамбылской области поступило сообщение о попытке суицида мужчины в Таразе, который привязал себя к башенному крану на уровне 4 этажа.

В полиции сообщили, что за этот поступок его привлекли к адмответственности. Кроме того, по факту неисполнения судебного решения, где в пользу данного гражданина должны выплатить деньги, начато досудебное расследование.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства прокуратуры и ДП Жамбылской области. По окончании расследования будет принято законное процессуальное решение.

«По жалобам указанного гражданина и его супруги на территории Жамбылской области уголовных дел о мошенничестве, в том числе где они являются потерпевшими или же свидетелями, не зарегистрировано. Кроме того, он неоднократно был на личном приеме у руководства прокуратуры и ДП, где с ним проводили разъяснительную работу. За данный поступок мужчина был привлечен к адмответственности», - сообщили в полиции.

ДП Жамбылской области призывает граждан строго соблюдать общественный порядок.