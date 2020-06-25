Мужчину с ребёнком сбил электропоезд в Караганде

В Караганде электропоезд сбил мужчину и ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента полиции на транспорте, передает Kazpravda.kz.
"Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований Линейного отдела полиции на станции Караганда - Сортировочная по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 344 ч. 1 УК РК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта". Другая информация по этому делу не подлежит разглашению в интересах следствия в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК", - говорится в сообщении.
В управлении здравоохранения Карагандинской области сообщили, что мужчина 1985 года рождения был доставлен в клинику имени Макажанова.
"В приемный покой клиники Макажанова в состоянии алкогольного опьянения был доставлен мужчина с ушибом ствола мозга, переломом двух ребер, ушибом лёгкого, пневмотораксом слева, переломом тела лопатки и травматическим шоком. Произведены все необходимые медицинские манипуляции для обследования и стабилизации состояния. Пострадавший госпитализирован в реанимацию. На сегодняшний день его состояние стабильно тяжелое", - отметили в управздраве.
У ребенка 2016 года рождения диагностировали ушиб головного мозга, перелом костей черепа. Он находится на лечении в отделении экстренной нейрохирургии. Состояние средней степени тяжести.