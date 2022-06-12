Мужчину с топором обезвредили в Шымкенте

В Шымкенте гвардейцы задержали местного жителя, который размахивал топором и угрожал расправой другому гражданину во время драки, сообщает Kazpravda.kz.

Случай произошел 10 июня в ходе несения патрульно-постовой службы в микрорайоне "Восток" города Шымкент. Войсковой

наряд заметил, как двое гражданских лиц в конфликтной форме пытались разрешить вопросы.

Один из них начал размахивать в сторону другого топором. Гвардейцы обезоружили мужчину.

"Мы обходили маршрут патрулирования и заметили, как двое гражданских лиц нарушают общественную тишину. Конфликт чуть не перешел в трагедию, нам пришлось вмешаться", – отвечает начальник патрульной группы старший лейтенант Оразхан Орынбасар.

Нарушители порядка были задержаны и доставлены в Енбекшинский РУВД для выяснения обстоятельств.

"Местный житель во время конфликта со своим собеседников достал

топор и начал на него замахиваться. Если бы своевременно не подоспели бы бойцы Нацгвардии, конфликт мог закончиться трагедией", – рассказывают очевидцы.