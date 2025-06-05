Мужская команда Казахстана завоевала бронзу ЧА по спортивной гимнастике

Спорт
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Медаль гимнасты РК завоевали в командном многоборье

Фото: пресс-служба НОК РК

Мужская команда Казахстана по спортивной гимнастике стала бронзовым призером чемпионата Азии в Чечхоне (Южная Корея), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Медаль гимнасты РК завоевали в командном многоборье. Нариман Курбанов, Милад Карими, Дмитрий Патанин, Роман Маменов, Ильяс Азизов и Алишер Тойбазаров набрали 240.301 очка.

Первое место заняла Япония - 253.002. На втором месте расположился Китай - 248.265.

 

#чемпионат #гимнастика #бронза

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