Фото: пресс-служба НОК РК

Мужская команда Казахстана по спортивной гимнастике стала бронзовым призером чемпионата Азии в Чечхоне (Южная Корея), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Медаль гимнасты РК завоевали в командном многоборье. Нариман Курбанов, Милад Карими, Дмитрий Патанин, Роман Маменов, Ильяс Азизов и Алишер Тойбазаров набрали 240.301 очка.

Первое место заняла Япония - 253.002. На втором месте расположился Китай - 248.265.