Музыка без границ

Симпозиум собрал на одной виртуальной площадке ученых из Казахстана, Аргентины, Португалии, Бельгии, Германии, Швейцарии, Австрии, Венгрии, Латвии, Словении, Турции, Словакии, Китая и Грузии. В рамках научного форума прошли заседания восьми секций, на которых было представлено 26 докладов.

Каждый день встречи завершался онлайн-концертами казахской традиционной музыки, подготовленными учащимися и преподавателями КНК им. Курмангазы. Первый концерт был посвящен мастерам и классам традиционных инструментов факультета народной музыки. Во второй день с помощью музыкантов этно-фолк-группы «Туран» гости симпозиума познакомились с казахскими традиционными инструментами. Во время третьей лекции-концерта народная певица и этномузыковед Баглан Бабижан представила участникам все многообразие казахских песенных традиций.

Множество обсужденных ведущими экспертами вопросов можно объединить в две большие темы: деколонизация музыкальных культур народов мира и функция музыкальных архивов в обществе XXI века.

Первая тема включает в себя такие направления, как репат­риация культурных ценностей, реализация совместных международных архивных и исследовательских проектов, переоценка культурного наследия прошлого, включая наследие XX века. Вторая – подразумевает проб­лемы оцифровки, современных форм представления архив­ных и музейных коллекций, вопросы доступа широкой аудитории, изучение ныне дейст­вующих музыкальных традиций и творчества их представителей в историко-культурном контексте. Эти темы решено вынести на обсуждение будущего симпозиума по историческим ресурсам, который пройдет в 2022 году в Бельгии.

Этномузыковед, профессор Университета Авейру (Португалия) и директор филиала Исследовательского центра этномузыкологии INET-md Сусана Сардо отметила, что «сейчас этномузыкознание переживает «архивный поворот». В современных условиях исследователи разных национальных и этнических культур испытывают острую потребность в переоценке сохранившихся более чем за 200-летнюю историю сбора коллекций музыкального фольклора исторических источников, в детальном воссоздании на их основе реальной картины истории музыки народов мира».

Этномузыковед и антрополог, профессор Университета Буэнос-Айреса (Аргентина) Мигель Гарсиа подчеркнул необходимость переосмысления как хранящихся в архивах данных, так и регуляции их использования с позиции авторского права.

– Ценность для исследователей и для представителей живых музыкальных традиций представляют не только сами ноты, аудио- и видеозаписи, но также и метаданные: информация о том, где, кем, как и от кого были получены те или иные образцы. Научному сообществу необходимо проявить инициативу в пересмотре законодательных регуляций доступа к информации, представляющей мировое нематериальное культурное ­наследие, – отметил он.

Архивист и этномузыковед, представитель Венского фоно­граммархива Герда Лехляйтнер обратила внимание на то, что одной из целей изучения исторических источников является возрождение в репертуаре современных исполнителей и в современной концертной прак­тике исчезнувших или слабо представленных музыкальных традиций, а также изучение процессов трансформации, переживаемых традиционной музыкой на разных этапах истории под влиянием внешних, в основном политических факторов.

Представитель оргкомитета от Казахстана, доцент КНК им. Курмангазы Валерия Недлина подчеркнула значение симпозиума и обсужденных на нем проблем для нашей страны.

– Отечественная наука развивается в русле мировых тенденций. Наших исследователей также беспокоят вопросы сохранности архивов, создания их цифровых аналогов, доступа к историческим источникам о казахской музыке, хранящимся как в казахстанских архивах, так и за рубежом, – отметила Валерия Недлина. – Не случайно в последние годы казахстанским научным сообществом активно обсуждается организация Цифрового архива казахской музыки. Полученная во время симпозиума методическая помощь, а также предложения о сотрудничестве в подготовке научных кадров от Института музыкологии Венгрии, фонограммархива Австрии, ученых из Словении, Бельгии, Латвии и Португалии, несомненно, будут способствовать реализации этих планов.