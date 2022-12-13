Музыка новых свершений

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​​​​​​​Инна Лебедева

Вечер-посвящение выдающемуся композитору, общественному деятелю, народной артистке СССР Газизе Жубановой собрал почитателей ее творчества в Казахской национальной консерватории им. Курмангазы.

В честь 95-летия Газизы Ахметовны ее ученица по классу композиции, известная пиа­нистка Гульжан Узенбаева подготовила концерт силами студентов, магистрантов и педагогов консерватории.

– Газиза Жубанова – лидер композиторской школы Казах­стана, – говорит Гульжан Узенбаева. – Выпускница Московской консерватории по классу Юрия Шапорина, она училась вместе с Родионом Щедриным, Андреем Петровым, Александ­рой Пахмутовой. Сложный, инновационный, глубоко национальный композиторский язык Газизы Ахметовны открыл перед казахскими композиторами и слушателями новые темы и образы, психологизм глубоких общественных конфликтов, напряженную внутреннюю жизнь личности.

Показателен в этом плане фортепианный цикл «Миражи». Зыбкость, изменчивость жизненных обстоятельств, заложником которых является личность, – вот источник силы переживаний композитора, воплощенных в музыке. Четыре фортепианные пьесы сыграли Амина Хамзина, Айдана Салы, Камила Амандык и Аида Имашова.

Своими впечатлениями о «Праздничной увертюре» в исполнении фортепианного дуэта Ерназар Гимарат – Рахат Муратали поделилась слушательница концерта Саида Жакыпбекова:

– Эта музыка создала в зале атмосферу большого народного торжества. Быстрый темп, искрометные пассажи, радостное настроение – все вызывало восторг и бурные аплодисменты публики.

«Мелодия для скрипки» – эмо­циональная лирико-дра­матичес­кая пьеса. Ее красоту и накал чувств передали скрипачка Корлан Халилова и пианистка Гульжан Узенбаева. Ашот Мхитарян блестяще сыграл фортепианный цикл «Четыре прелюдии». Фортепианный ансамбль Алена Шмулева – Анастасия Нечаева представил публике номер «На дне моря» из балета «Хиросима».

Новые эмоции в программу внесли вокалистка Нелля Даукаева (класс доцента Гульнары Нургалиевой) и пианистка Гульжан Узенбаева, представившие романс «Из травы я взлетела» на стихи Олжаса Сулейменова.

– Мне близок патетичес­кий образ молодой женщины, которая с благородством и убежденнос­тью борется за свою любовь, – призналась Нелля Даукаева.

Пианистка Арайлым Карибай с захватывающим азартом исполнила три прелюдии «Ева», в которых Газиза Жубанова соз­дала музыкальный портрет своей подруги, профессора Евы Бенедиктовны Коган – активного борца за повышение исполнительского мастерства пианистов в республике.

Достойным завершением концерта стало трио композитора Гульжан Узенбаевой «Газиза», посвященное любимому педагогу. Талантливые исполнители – известный вио­лончелист Ермек Курманаев, скрипачка Евгения Каримова и пианистка Диана Панаргалиева – с предельной самоотдачей раскрыли захватывающую панораму музыкальных событий и образов.

Концерт еще раз показал, что музыка Газизы Жубановой уверенно шагнула в XXI век и продолжает жить в исполнительском творчестве солистов, оркестров и театров. И это свидетельство современности ее художественных идей и композиторской речи, которые силой и искренностью помыслов ведут музыкантов к новым свершениям.

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