Музыкальная драма по произведению Дулата Исабекова побила театральный рекорд Казахстана

За один год и десять месяцев спектакль был показан 250 раз, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: МКИ РК

А общее количество зрителей превысило 100 тысяч человек.

Спектакль был показан не только в столице, но и в таких городах, как Алматы, Актау, Атырау, Орал, Талдыкорган, Тараз, Шымкент, Туркестан, Усть-Каменогорск, Семей и Жанаозен.

Помимо этого, «Гауһартас» был представлен в рамках Дней культуры города Астаны в Москве на сцене Московского государственного театра «Школа драматического искусства».

Автор музыкальной драмы - Герой Труда Казахстана, лауреат государственной премии, писатель и драматург Дулат Исабеков.

Постановка была признана «Лучшим спектаклем» национальной премии «UMAI-2023» в номинации «Театральное искусство». Исполнившая роль Салтанат Инабат Ризабекова стала победительницей «Премия критиков – 2023» в номинации «Лучшая актриса года».

Спектакль также стал победителем «Qazaqstan Ticketon Awards – 2024» в категории «Лучший спектакль 2024 года» среди государственных театров благодаря народному голосованию. Танец и народная песня «Кудаша» из спектакля стали настоящим трендом в социальных сетях, набрав миллионы просмотров. Видео с танцем распространились не только в Казахстане, но и в Китае, Турции и России.

Повесть Д.Исабекова «Гауһартас», написанная в 1967 году, затрагивает темы, которые остаются актуальными и сегодня. Произведение раскрывает значение семейных ценностей и важность уважения к женщине.