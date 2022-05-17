Мы голосуем за изменения, которые закрепят наши возможности – Эльвира Азимова

Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан Эльвира Азимова в ходе круглого стола КИСИ при Президенте РК высказалась о грядущих поправках в Конституцию страны.

"Статистика говорит, что около 70% граждан принимают конституционные поправки, то есть общая поддержка есть. Давайте закрепим ее фактически. Мы голосуем за изменения, которые закрепят наши возможности. Поэтому я призываю всех участвовать в республиканском референдуме. Конституционные поправки имеют далеко идущие последствия. Мы должны воспитывать ответственное отношение к выбору представителей власти, мы должны научиться правильно выбирать варианты решений и как нам жить дальше", – сказала Эльвира Азимова.