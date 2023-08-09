Мы извлекли тяжелый урок – Токаев об аварии на Экибастузской ТЭЦ

Глава государства ознакомился с ходом подготовки к отопительному сезону в Экибастузе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

Рабочая поездка президента Касым-Жомарта Токаева в Павлодарскую область началась с посещения Экибастузской ТЭЦ.

Глава государства проинспектировал ремонтные работы, проводимые на теплоэлектроцентрали города.

Как доложил аким области Асаин Байханов, в результате проведенного технического аудита совместно с акционерами Экибастузской ТЭЦ разработан и утвержден план действий по решению проблем с теплоснабжением города. Компанией «ЦАЭК» разработаны проектно-сметная документация по наиболее изношенным участкам тепловых сетей и все технические решения по ремонтным работам на ТЭЦ.

В соответствии с планом предусмотрен ремонт всех 10 котлоагрегатов (5 паровых и 5 водогрейных) за счет собственных средств АО «ЦАЭК» (8,2 млрд тенге) и за счет резервов Правительства и областного бюджета (8,5 млрд тенге).

Ознакомившись с состоянием теплоэнергетического объекта, президент поручил Правительству и акиму региона держать на особом контроле качество и сроки работ по восстановлению работоспособности Экибастузской ТЭЦ.

«Ситуация серьезная. Износ очень большой. Надо системно заниматься этим вопросом и постоянно держать в поле зрения. То, что произошло прошлой зимой, конечно, ни в коем случае повториться не может ни в этом городе, ни в других городах. Это ответственность Правительства и всех акимов. Тяжелый урок мы извлекли из всего, что случилось. Надо сказать большое спасибо гражданам нашей страны в целом и жителям соответствующих городов за проявленное терпение и понимание. Но испытывать это терпение и понимание бесконечно ни в коем случае нельзя. Поэтому будем принимать меры», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Отдельно глава государства проверил ход подготовки к предстоящему отопительному сезону внутриквартальных и магистральных сетей, а также жилого фонда города.

На сегодняшний день по результатам гидравлических испытаний магистральных и внутриквартальных сетей устранены 304 повреждения, проведена замена 62 км трубопровода и 76 из 95 единиц запорной арматуры. Кроме того, за счет средств резерва Правительства ведется реконструкция 5,4 км тепломагистралей.

В целом, по информации акимата, для исключения риска аварийных ситуаций в Экибастузе требуется реализация двух проектов. Первый проект – строительство магистрального трубопровода, который позволит бесперебойно подавать техническую воду на Экибастузскую ТЭЦ. Второй – строительство новой тепломагистрали, которая обеспечит балансировку системы теплоснабжения четырех микрорайонов города и существенно улучшит параметры теплоснабжения жилищ более 9 тысяч горожан.

Как сообщил первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, Правительством прорабатывается вопрос финансирования этих проектов со следующего года.

Напомним, глава государства Касым-Жомарт Токаев находится с рабочей поездкой в Павлодарской области.