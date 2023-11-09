Мы не должны конкурировать друг с другом на внутреннем рынке ЕАЭС – Токаев

Президент, Международное сотрудничество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Глава государства Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи приняли участие в пленарном заседании ХIХ Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, сообщает Kazpravda.kz.

Фото: пресс-служба президента РК

Токаев обратил внимание участников форума на ряд актуальных вопросов. Первым он назвал индустриализацию аграрного сектора Казахстана и сообщил, что поставлена задача в течение трех лет увеличить долю переработанной продукции в АПК до 70%.

"Для ее решения начата реализация крупных инвестиционных проектов, направленных на снижение импортозависимости по социально значимым продовольственным товарам. В ближайшие годы будет построено 115 молочно-товарных ферм, что позволит нарастить объемы производства молока на 600 тысяч тонн. Мы построим 15 крупных птицефабрик общей мощностью более 120 тысяч тонн мяса в год. В предстоящие пять лет Казахстан планирует реализовать в агросекторе почти 900 инвестиционных проектов на общую сумму 2,7 триллиона тенге. В приоритете выпуск конкурентной, экологичной и экспортоориентированной продукции, соответствующей передовым международным стандартам, в том числе стандартам "Халал", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Лидер Казахстана высказал мнение, что на недостаточную реализацию агропромышленного и экспортного потенциала во многом влияют транспортно-логистические ограничения. К примеру, потери собственной сельхозпродукции из-за недостатков систем логистики и хранения в Казахстане и России достигают 40%.

"Важным направлением нашего двустороннего сотрудничества должно стать развитие инфраструктуры хранения, в том числе элеваторов, овоще- и фруктохранилищ. Казахстан в ближайшее время планирует увеличить на 1 миллион тонн мощности по хранению продукции с климатическим контролем. У нас имеются перспективные рынки сбыта – Китай, Индия, страны Ближнего Востока. Учитывая их возрастающие потребности в продовольствии, будет усиливаться и роль транспортного коридора "Север – Юг". Одним из приоритетов нашего взаимодействия может стать развитие новых направлений логистики через Центральную Азию и увеличение пропускной способности существующих маршрутов в Китай. В этой связи мы запланировали масштабную модернизацию каспийских портов Курык и Актау. В китайском направлении мы уже реализуем проект по строительству вторых путей на участке железной дороги "Достык – Мойынты". В целом, в Казахстане за 3 года будет проложено свыше 1,3 тысячи километров железных дорог", – подчеркнул глава государства.

Еще одним важным направлением сотрудничества в выступлении указано развитие современной аграрной науки и активное внедрение инноваций в АПК. Президент сообщил, что Казахстан начал реформу в сфере науки в рамках триединой системы "образование – наука – производство" с усилением роли исследовательских университетов. Он предложил поработать над созданием совместных центров агроинноваций, которые занимались бы коммерциализацией и промышленным внедрением новых технологий, в том числе искусственного интеллекта.

Наряду с этим одной из стратегических задач является обеспечение собственными семенами. Касым-Жомарт Токаев заявил, что доля отечественной селекции в Казахстане по таким основным культурам, как картофель и сахарная свекла, не достигает и 10%. Он призвал к срочному исправлению сложившейся ситуации.

"Существенной проблемой для нас является недостаточное использование минеральных удобрений в растениеводстве. В Казахстане вносится лишь 25% от научно обоснованной потребности, в то время как в России – практически в 3 раза больше. Как следствие, по большинству сельхозкультур урожайность в Казахстане пока существенно ниже, чем в других передовых аграрных державах. Россия – один из крупнейших экспортеров органических удобрений в мире. В связи с переориентацией рынков сбыта значительно увеличился импорт российских удобрений в Казахстан с соответствующими последствиями для казахстанских предприятий. Считаю, что мы не должны конкурировать друг с другом на внутреннем рынке ЕАЭС. Нам нужно общими усилиями искать пути повышения доступности удобрений для наших фермеров и выхода на внешние рынки. Казахстан придерживается позиции, что для укрепления глобальной продовольственной безопасности продукты питания, удобрения и семена должны быть выведены из-под действия международных санкций", – отметил лидер Казахстана.

Он сообщил, что в ближайшее время в машиностроительной сфере Казахстан поэтапно переориентирует меры государственной поддержки с крупноузловой на мелкоузловую сборку с созданием смежных производств.

Подчеркнута важность в этом направлении сделать акцент на повышении производительности труда, локализации импортных комплектующих и создании продуктивных рабочих мест.

#Токаев #рынок #форум #АПК #ЕЭАС

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