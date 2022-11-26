Причины запоздалого запуска ВПУ на КТК объяснил Акчулаков

Правительство
Диасов Ораз
корреспондент

Запуск ВПУ ожидался 25 октября.

Фото: liter.kz

Министр энергетики Болат Акчулаков в кулуарах во Дворце независимости сообщил о запуске двух выносных причальных установок (ВПУ) на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК), передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Два ВПУ в работе уже, третий в резерве, вы знаете. Два рабочих. Они уже запущены, работают. Но ранее я видел, говорили, что 25-го обещали, не получилось. Мы же не повелители погоды, были шторма, закончили чуть позже, чем конец октября, в ноябре запустили, все нормально», - сказал он.

Представители СМИ поинтересовались, есть ли планы по наращиванию добычи нефти на этом фоне.

«Наращивание добычи нефти в принципе возможно, но особенность отрасли в том, что она не может каждый год поступательно увеличивать объемы. Всё зависит от готовности инфраструктуры. Во-первых, сами скважины, во-вторых, пункты подготовки, потому что добывается не сразу чистый товар, а сначала жидкость, её нужно подготовить, отделить газ, это целый процесс. Поэтому рост добычи связан со строительством инфраструктуры. То, что мы ожидаем на Тенгизе, как раз то, о чем я говорю. Потому что в 2024 году завершается работа по всему комплексу проекта будущего развития. Они как раз-таки позволят сразу резко увеличить объем добычи нефти на 12 миллионов тонн», - отметил министр.

При этом он указал на важность диверсификации маршрутов экспорта нефти.

«Это намного важнее, это принцип нормального, здорового развития любой экономики, но, в частности, в нефтегазовом секторе есть возможность иметь несколько маршрутов. В принципе, сегодня у Казахстана есть несколько маршрутов, я об этом уже говорил. Вопрос в другом, что мощности могут не позволять, в случае чего переориентировать. Поэтому, конечно, развитие новых маршрутов - это один из приоритетов», - резюмировал глава Минэнерго.

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