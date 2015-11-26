И вот день новоселья – 30 октября 2014 года. Несмотря на пасмурную погоду, на душе у нас было светло и радостно. Звучала веселая музыка, лица людей светились добрыми улыбками, новоселов поздравляли земляки. Приехал к нам и аким Акмолинской области Сергей Кулагин. Он вручил ключи от новых квартир, в которые до наступления холодов успеют въехать в общей сложности 209 семей.

Наша семья получила двухкомнатную квартиру в пятиэтажном доме. Муж Зафар Алиев – индивидуальный предприниматель. Я занимаюсь воспитанием детей. Сыну Аврааму 8 лет, он учится во втором классе. Маленькой Айше пять. Детям очень уютно в просторной квартире. Вид из окон пятиэтажного дома открывает взору берег реки Жабай, где раньше находился наш дом. Но на душе уже не так грустно и тяжело, как в первые дни, когда вода безжалостно заняла его.

Летом наш микрорайон преобразился: возле домов посадили молодые саженцы, появилась зеленая газонная трава. Для детей построены игровые площадки, молодым мамам есть где гулять с колясками.

16 ноября нынешнего года нас пригласили в районный акимат для вручения докумен­тов на новое жилье. Нашей радости не было предела! Наконец-то мы стали собственниками квартир.

Благодаря поддержке и помощи Президента Нурсултана Назарбаева мы, представители азербайджанской диаспоры, как и десятки казахов, русских, украинцев, татар, обрели тепло домашнего очага, свой собственный шанырак и чувствуем себя частью единого народа Казахстана.