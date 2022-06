Мы помним поддержку Казахстана – японские инвесторы решили оказать помощь пострадавшим в Арыси

MetalOneSteelProductsCorporati on" занимается проволочными прутьями, специальной сталью и нержавеющей сталью в общенациональном масштабе.



Аким области Нурлан Ногаев рассказал инвесторам об инвестиционных возможностях региона, отметив, что Елбасы и Президент страны уделяют важное значение привлечению инвестиции в экономику страны.



"Мы создадим все условия для взаимовыгодного сотрудничества, потенциал для двухсторонних взаимодействий огромен", – подчеркнул глава региона.



Инвесторы из Японии планируют строительство собственного завода по производству продукции. В ходе визита японцы осмотрят площадку под будущее строительство. Также ознакомятся с работой, проводимой в индустриальном нефтехимическом технопарке.



Напомним, 24 июня прогремел взрыв в воинской части города Арысь Туркестанской области. Под руководством акима области Умирзака Шукеева была создана оперативная группа, которая ведет соответствующую работу в городе.



Президент поручил министрам обороны, внутренних дел и акиму Туркестанской области срочно принять меры по ликвидации последствий взрывов, а также обеспечить безопасность жителей и выяснить причины взрывов.



В ДЧС Туркестанской области заявили, что проводятся пожарные и эвакуационные работы. Кроме того, устанавливается информация о пострадавших.



Позже Министерство обороны Казахстана сделало официальное заявление по поводу взрыва на складе воинской части в населенном пункте Арысь Туркестанской области.



Полиция взяла безопасность и порядок в городе под контроль. Эвакуированных людей размещают в нескольких пунктах в Шымкенте.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вылетел в Арысь, чтобы лично ознакомиться с ситуацией после ЧП.



Позднее об оперативной обстановке в городе подробно рассказали аким Туркестанской области Умирзак Шукеев и министр обороны РК Нурлан Ермекбаев.



Глава государства встретился с эвакуированными жителями Арыси, осмотрел жилые дома и административные объекты, наиболее пострадавшие от взрывов на складе боеприпасов, а также поручил принять первоочередные меры по обеспечению оперативного размещения граждан, потерявших жилье, и оказанию всесторонней помощи пострадавшим, в том числе медицинской.



Позднее сообщили о том, что все пропавшие дети в результата взрывов в Арыси найдены и переданы родителям.



Отметим, что казахстанцы со всех регионов страны приняли участие в сборе гуманитарной помощи для жителей Арыси.



Контакты и реквизиты, для желающих оказать помощь пострадавшим и эвакуированным жителям Арыси.

Японские инвесторы выразили желание оказать помощь пострадавшим в Арыси. Об этом представитель японской компании заявил на встрече с акимом Атырауской области Нурланом Ногаевым, передает Kazpravda.kz со ссылкой на региональную службу коммуникаций Атырауской области."Мы все осведомлены о трагедии в Туркестанской области. Множество пострадавших на сегодня не могут вернуться в свои дома. Во время аварии на атомной электростанции в Японии, Казахстан оказал неоценимую помощь, поддержку нашему народу. Мы этого не забыли. Поэтому, мы хотим также оказать посильную помощь пострадавшим", – сказал генеральный директор ТОО "Tokyo Rope Almaty" Такеяма Тошио.