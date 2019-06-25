Общество
Мы помним поддержку Казахстана – японские инвесторы решили оказать помощь пострадавшим в Арыси
Японские инвесторы выразили желание оказать помощь пострадавшим в Арыси. Об этом представитель японской компании заявил на встрече с акимом Атырауской области Нурланом Ногаевым, передает Kazpravda.kz со ссылкой на региональную службу коммуникаций Атырауской области.   

"Мы все осведомлены о трагедии в Туркестанской области. Множество пострадавших на сегодня не могут вернуться в свои дома. Во время аварии на атомной электростанции в Японии, Казахстан оказал неоценимую помощь, поддержку нашему народу. Мы этого не забыли. Поэтому, мы хотим также оказать посильную помощь пострадавшим", – сказал генеральный директор ТОО "Tokyo Rope Almaty" Такеяма Тошио.

На рабочей встрече с руководством региона японские инвесторы обсудили вопросы двухсторонних взаимоотношений. Интерес бизнес-компаний из страны восходящего Солнца к атыраускому региону не случаен. Именно здесь сосредоточены крупные проекты в нефтегазовой отрасли Казахстана. Для ознакомления с инвестиционными возможностями региона в Атырау прибыло руководство "Metal One Corporation", "Metal One Steel Products Corporation" и других компания.

Компания "Metal One Corporation", занимающаяся продажей стали, является лидером в сфере дистрибьюции стали с 160 японскими и зарубежными компаниями группы, занимающимися обработкой стальной продукции по всему миру.

"MetalOneSteelProductsCorporation" занимается проволочными прутьями, специальной сталью и нержавеющей сталью в общенациональном масштабе.

Аким области Нурлан Ногаев рассказал инвесторам об инвестиционных возможностях региона, отметив, что Елбасы и Президент страны уделяют важное значение привлечению инвестиции в экономику страны.

"Мы создадим все условия для взаимовыгодного сотрудничества, потенциал для двухсторонних взаимодействий огромен", – подчеркнул глава региона.

Инвесторы из Японии планируют строительство собственного завода по производству продукции. В ходе визита японцы осмотрят площадку под будущее строительство. Также ознакомятся с работой, проводимой в индустриальном нефтехимическом технопарке.

Напомним, 24 июня прогремел взрыв в воинской части города Арысь Туркестанской области. Под руководством акима области Умирзака Шукеева была создана оперативная группа, которая ведет соответствующую работу в городе.

Президент поручил министрам обороны, внутренних дел и акиму Туркестанской области срочно принять меры по ликвидации последствий взрывов, а также обеспечить безопасность жителей и выяснить причины взрывов.

В ДЧС Туркестанской области заявили, что проводятся пожарные и эвакуационные работы. Кроме того, устанавливается информация о пострадавших.

Позже Министерство обороны Казахстана сделало официальное заявление по поводу взрыва на складе воинской части в населенном пункте Арысь Туркестанской области.

Полиция взяла безопасность и порядок в городе под контроль. Эвакуированных людей размещают в нескольких пунктах в Шымкенте.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вылетел в Арысь, чтобы лично ознакомиться с ситуацией после ЧП.

Позднее об оперативной обстановке в городе подробно рассказали аким Туркестанской области Умирзак Шукеев и министр обороны РК Нурлан Ермекбаев.

Глава государства встретился с эвакуированными жителями Арыси, осмотрел жилые дома и административные объекты, наиболее пострадавшие от взрывов на складе боеприпасов, а также поручил принять первоочередные меры по обеспечению оперативного размещения граждан, потерявших жилье, и оказанию всесторонней помощи пострадавшим, в том числе медицинской.

Позднее сообщили о том, что все пропавшие дети в результата взрывов в Арыси найдены и переданы родителям.

Отметим, что казахстанцы со всех регионов страны приняли участие в сборе гуманитарной помощи для жителей Арыси.

Контакты и реквизиты, для желающих оказать помощь пострадавшим и эвакуированным жителям Арыси.

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