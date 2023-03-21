Мы среди лучших!

Команда казахстанского военного вуза успешно выступила на VII Международной олимпиаде курсантов образовательных организаций высшего образования государств – участников СНГ. В интеллектуальном состязании, прошедшем на базе Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулева, приняли участие курсанты военных вузов Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

– Олимпиада состояла из трех этапов. На первом курсанты продемонстрировали навыки программирования, на втором – умение работать с офис­ными программами. Третий этап был командный. Ребята показали хороший уровень информационной грамотнос­ти, – прокомментировала итоги состязания руководитель команды, начальник кафедры естественнонаучных дисциплин Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи Раушан Игликова.

По итогам олимпиады казахстанская команда, в составе которой были курсанты Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи ­Куаныш Еренбай, Дастан ­Канат и Сергей Ли, заняла третье мес­то, уступив программистам России и Узбекистана.